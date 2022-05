Ginekologinja Grujić: Prizivu savjesti nema mjesta u medicini

Ginekologinja Jasenka Grujić komentirala je za N1 slučaj trudnice kojoj su sve bolnice u Zagrebu odbile obaviti prekid trudnoće iako su joj liječnici priznali da je tumor koji ima dijete toliko velik da dijete neće dugo poživjeti, a ukoliko i hoće, nikada neće normalno živjeti.

- Uočena je promjena u glavici fetusa, trudnoća je do tad uredno praćena. Trudnica je upućena u bolnicu, radi se o tumoru glavi tog ploda koji ubrzano raste i postoji indikacija da se trudnoća prekine, iako se radi o trudnoći od 26 tjedana. Postoji zakonski okvir iz 1978. koji omogućava da se takva trudnoća prekine jer taj plod nema budućnost. Rečeno je trudnici da će možda odumrijeti u uterusu ili će biti biljka - poručila je doktorica Grujić i rekla da je postojala mogućnost u hrvatskim bolnicama da se trudnoća prekine na teret HZZO-a.

'Vrijeme je da se poduzmu koraci'

Međutim, trudnici su rekli da "ode u Sloveniju".

- Mislim da je vrijeme da se poduzmu koraci da se posao obavlja profesionalno i da nikakav svjetonazor ne utječe na to da je interes pacijenta na prvom mjestu - poručila je Grujić i dodala da je to etička dužnost svakog liječnika te da se to posebno odnosi na ovakve situacije koje mogu ugroziti i samu ženu.

Navela je primjer i žene iz Perua koja je morala roditi teško bolesno dijete koje je umrlo nakon četiri dana.

- Udruge su nakon toga poduzele korake i država joj je morala platiti odštetu jer nije na vrijeme i adekvatno liječena, što je podvrgnuta mučenju i nehumanom pristupu, što joj je narušena privatnost jer je imala 17 godina. Mogla bih povući paralelu, svakako postoje malformacije koje se mogu dijagnosticirati koje nam kažu da plod nema perspektivu i takvu trudnoću, ako to žena odluči, treba prekinuti - poručila je.

'Kolege očito nisu pročitale zakon'

Na pitanje je li bolnica pokušala dovesti pacijenticu u zabludu da je ovakav prekid trudnoće zabranjen, ginekologinja Grujić je rekla kako kolege "očito nisu pročitale zakon".

- Ako su to napravili namjerno, onda su zaobišli zakon i ponašaju se protuzakonito. Ako se netko ponaša protuzakonito, mora ga se tretirati adekvatno i sankcionirati - tvrdi.

Poručila je kako nijedan restriktivni zakon nije doveo do pada broja neželjenih trudnoća te kako je temelj svega sveobuhvatna edukacija.

- S jedne strane je edukacija, s druge strane dobra zdravstvena služba koju mi možemo imati da ima organizacijske volje. Postoje sredstva koje žene mogu uzimati. To je kontracepcija koja kod nas nije dovoljno popularizirana. Na medijima je velika odgovornost u ovakvim situacijama, posebice kada se radi o ovoj tematici, prekida trudnoće s jedne strane i popularizacije kontracepcije, ne samo pilula nego i svih drugih sredstava - objasnila je.

'Prizivu savjesti nema mjesta u medicini'

Što se tiče priziva savjesti, Grujić je rekla:

- Ja ne prihvaćam priziv savjesti, niti ga tako zovem. Zovem ga odbijanje vršenja dužnosti. Držim se mojih kolega koji su u tome dosljedni i koji smatraju da prizivu savjesti nema mjesta u medicini uopće. I ja to smatram - poručila je.

- Savjest i ta ljudskopravaška tematika je nešto drugo, ovo je potpuno religijski pobojan institut koji je počeo enciklikom Evangelium Vitae 1995. kad je rečeno da se prekid trudnoće i eutanazija moraju tretirati takvim zločinima da im se svaki čovjek mora suprotstaviti prizivom savjesti bez obzira na zakone. To je upad u sekularni poredak države i sad imamo primjer ove žene kojoj kolege ispod stola govore da ide u Sloveniju. Pozdravljam i zahvalna sam slovenskim kolegama koje rade svoj posao i kad je u pitanju prekid trudnoće - zaključila je.

