'Gladni vukovi su mi zaklali čak dvadeset ovaca, samo je pitanje kada će doći do naših kuća...'

Vukovi su mi zaklali 20 ovaca, iako sam ja bio samo 70-80 metara udaljen – govori nam Zdenko Barišić, vlasnik OPG-a, iz mjesta Mlinište u općini Zažablje u blizini Metkovića. To je jutro, 6. lipnja, oko 5:30 s dva psa i oko 80 ovaca bio u ispaši u brdu, oko 400 metara od kuće. Odjednom su među ovce utrčali glavni vukovi koji su počeli klati sve pred sobom.

- Psi su bili sa mnom, a ja sam bio iza, na kraju stada. Kad su prve ovce izašle na pašu vukovi su uletjeli među njih i rastjerali ih. Neke su se vratile prema meni i tako se spasile, druge su se razbježale pred vukovima, ali oni su bili brži pa su ih dohvatili. Budući da su psi napali vukove, oni su samo klali ovce, bez da su ih jeli, jer nisu imali vremena – opisuje nam Barišić strašne prizore. Stradalo mu je tako 20 ovaca, od čega ih je 7 pronašao zaklane, dok ostalih 13 nije našao. Pretpostavlja da su pobjegle dalje u brdo te da su zbog ozljeda s vremenom uginule ili su ih vukovi pojeli.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Stradala je četvrtina stada, 20 od oko 80 ovaca. Šteta je tim veća što je najviše stradalo mladih janjaca i mladih plodnih ovaca – govori Barišić.

- Šteta je minimalno 3500 eura, možda i 4000 eura. Na teren je sutradan, 7. lipnja, izašao vještak Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koji je utvrdio da su zaista vukovi zaklali ovce – priča nam Barišić. Dodaje kako se po ugrizima jasno vidi da su to bili vukovi, i veći i manji, odnosno mlađi. Mladi vukovi imaju slabiji ugriz, pa su zato neke ovce preživjele.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Zdenko se inače bavi ekološkom proizvodnjom i korisnik je mjere za zaštićene i ugrožene životinje.

- Ovce su bile markirane, a budući da sam korisnik mjere često mi dolaze kontrole pa je to sad problem zbog papirologije. Ako nešto nije kako treba mogu dobiti kaznu pa mi se to odbija od poticaja. Sada moram utvrditi točno koje ovce nedostaju, popisati ih, poslati njihove markice oznake veterinaru i onda srediti papirologiju. Dodatan problem je što su nestali i uginuli mladi janjci koji nisu bili obilježeni i markirani jer su bili premladi pa smo ih trebali obilježiti ovaj tjedan, sve je bilo dogovoreno – zabrinut je Barišić.

Znao je Barišić da su vukovi viđeni u blizini, lovci su ih zabilježili na kamerama samo 1-2 kilometra dalje. Bilo je u blizini i divljih konja sa ždrjebadi, ali su vukovi i njima presudili. Procjenjuje se da na tom području već godinama živi 10-ak vukova, ali budući da su zaštićeni, nitko im ništa ne može.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Ja mogu samo još bolje paziti i nadati se da neće ponoviti ovo krvoproliće. Jedino država može nešto poduzeti po tom pitanju. Neka ulove vukove i presele ih negdje gdje ima divljači, jer je na ovom području vukova sve više, a hrane za njih je sve manje. Samo je pitanje vremena kad će doći do kuća. Ti vukovi su gladni, mršavi i izgubljeni, sve više i više će napadati i dolaziti bliže kućama u potrazi za hranom. Možda to neće biti moje selo, ali sigurno će u nekom trenutku doći do kuća na ovome području i napasti – zabrinut je Barišić.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Ipak, ovo nije prvi napad vukova na ovce u Mliništu. Barišić se prisjeća kako su mu prije 27 godine vukovi zaklali 7-8 ovaca i 5-6 koza. Ipak, šteta je tad bila manja, budući da sada Barišić sebe i obitelj prehranjuje isključivo od stočarstva.

- Imam muzne krave, oko 100 koza i ovce. Pitanje je što će biti i s ovim ranjenim ovcama, dajem im antibiotike i čistim rane, ali unatoč tome mi je maloprije još jedna ovca uginula. Neke su dosta natučene pa su prestale jesti i jako gube na kilaži, dok su mladi janjci ostali bez majke i gladuju jer nemaju mlijeka, a teško se privikavaju na drugu hranu. Ipak, od njih živim pa ću morati popuniti stado – zaključio je Barišić.