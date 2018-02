'Hvala Kolindi i Vučiću, susret je hrabar korak i poziv na mir'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić donio je u ponedjeljak u Hrvatsku podatke o troje nestalih hrvatskih državljana i dokumente iz Dvora na Uni opljačkane 1995., kao čin dobre volje Beograda za poboljšanje odnosa između dviju država opterećenih teškim naslijeđem rata 1990-tih godina.

Vučić je poručio da je u Hrvatsku došao razgovarati o budućnosti i čestitao hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović na hrabrosti što ga je pozvala u Zagreb unatoč atmosferi koja je u glavnom gradu stvarana proteklih dana protiv njegova posjeta.

Vučić i Grabar Kitarović su, nakon razgovora, u ponedjeljak poslijepodne stigli u Mitropoliju zagrebačko-ljubljansku na Svetom Duhu.

Mitropolit: Upućeni smo jedni na druge

Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije izrazio je zahvalnost predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću na organizaciji službenog posjeta srbijanskog čelnika, ustvrdivši da je riječ o hrabrom koraku i pozivu na mir.

"Gledajući sva zbivanja danas moram reći da sam prije svega oduševljen vašim raspoloženjima i riječima koje ste oboje uputili hrvatskoj javnosti, a to su prije svega riječi odgovornosti i brige za normalne odnose između Srba i Hrvata, ovdje i svugdje", poručio je Porfirije u prostorijama Mitropolije zagrebačko-ljubljanske na Svetom Duhu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Srbi i Hrvati su oduvijek upućeni jedni na druge, ali nažalost vremena su bila takva da smo se udaljili i stoga je ovaj iskorak, s jedne strane vas da pozovete gospodina Vučića, i s druge strane da vi napravite jedan zaista hrabar i odgovoran korak da dođete ovdje, prije svega poziv na razumijevanje, poziv na mir", rekao je mitropolit predsjednici Grabar-Kitarović i predsjedniku Vučiću.

Vučić na Kaptolu: Crkva može pomoći u zbližavanju naroda

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se na Kaptolu sa zagrebačkim nadbiskupom, kardinalom Josipom Bozanićem, a s njima u društvu bila je i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, objavio je Vučićev ured.

Vučić je rekao da Katolička crkva u Hrvatskoj može puno pomoći u zbližavanju dvaju naroda i zemalja i da se nada da će u budućnosti više govoriti o onome što nas spaja, a ne o ono što nas razdvaja.

Kardinal Bozanić je rekao da su odnosi Srbije i Hrvatske ključni za ovaj dio Europe i da podržava svaku vrstu dijaloga koji te odnose može poboljšati, stoji u priopćenju Vučićeva ureda.

Naknadno je priopćenje objavio i Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić primio je u Nadbiskupskom dvoru predsjednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića i predsjednicu Republike Hrvatske gospođu Kolindu Grabar Kitarović.

"U dužem, četrdesetminutnom, otvorenom razgovoru razmotrena su pitanja koja se tiču odnosa vjernika Katoličke Crkve i Srpske Pravoslavne Crkve, kako u Hrvatskoj tako i u Srbiji, stoji u priopćenju.

"Isto tako, dana je podrška da se dogovorom rješavaju otvorena pitanja između Republike Hrvatske i Republike Srbije kako bi se što više učvršćivali dobrosusjedski odnosi i stabilan mir među dvjema državama", prenosi N1.

Glagoljica za Vučića: Doček s porukom na rukavu kaputa...

Bitno je da smo se dogovorili da ćemo nastaviti razgovarati. Izjavila je to u ponedjeljak predsjednica Kolinda Grabar Kitarović nakon susreta s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Ta njena rečenica najbolje opisuje ishod sastanka s Vučićem: problemi u odnosima sa Srbijom ostaju neriješeni, a položaj Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj isti su kao do sada.

- Naši odnosi su bremeniti poviješću, a to nas priječi da bismo odnose nazvali prijateljskima - rekla je hrvatska predsjednica i dodala kako je njihova obveza tražiti rješenja. - Dotaknuli smo mnoga pitanja, uključujući otvorena pitanja. U mnogima se nismo složili, u nekima smo se približili - kazala je predsjednica.

Vučića je na Pantovčaku dočekala u crnom strukiranom kaputu vojnog stila, sa zlatnim gumbima. Na desnom rukavu na glagoljici zlatnim koncem izvezena je riječ “hrabrost”. Vučić je u Zagreb došao avionom, a od aerodroma do Pantovčaka vozio ga je blindirani Audi A6 beogradskih registracijskih oznaka.

[video: 1198661 / ]

Došao sam razgovarati o pitanjima, kojih je mnogo, da danas riješimo barem nešto i za nekoliko ljudi koji su nestali. Donijeli smo neka mala rješenja po pitanju nestalih, da barem nekoliko obitelji zna gdje su, rekao je Vučić u obraćanju novinarima te dodao da će sljedećeg tjedna u Beogradu primiti predstavnike Udruge obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Istaknuo je da će u sljedećih 100 dana pokušati promijeniti atmosferu i pokazati Hrvatima da se trude.

Predsjednici Grabar Kitarović je, kao znak dobre volje, donio matične knjige općine Dvor, koje su tijekom Oluje odnesene u Srbiju. Njihovo odnošenje dovelo je do toga da svi stanovnici općine moraju provesti naknadne upise u matice rođenih, vjenčanih, a povratak tih knjiga olakšava cijeli postupak.

Tijekom konferencije za novinare Vučić se osvrnuo i na prosvjedne transparente koji su ga dočekali u Zagrebu.

- Vidio sam nekoliko ljudi s transparentima, pisalo je: ‘Konju, ne laži’, nešto oko isprike, pisalo je ‘četnik-početnik’. Mene je predsjednica lijepo dočekala. Nisam se uznemirio. Neki i u Srbiji prosvjeduju protiv mene. Ja nisam nikakav četnik, nitko u obitelji mi nije bio četnik. Nitko od članova moje obitelji nije sudjelovao ni u kakvim zločinima. Nemam nikakav problem ako sam konj, baraba ili četnik-početnik, ako će Srbi u Hrvatskoj živjeti bolje i biti zadovoljniji - rekao je Vučić.

Hrvatska predsjednica istaknula je kako ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s ruba političkog spektra definiraju politiku.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Demokratsko je pravo prosvjedovati, ali ne mogu podržati vrijeđanje i govor mržnje. Moramo raditi za boljitak naših država i građana - rekla je predsjednica Grabar Kitarović. Dvoje predsjednika u razgovoru su se dotaknuli i pravosudnih pitanja, graničnog pitanja, ali i projekta obnove željezničke pruge Zagreb - Beograd. Hrvatski novinari Vučića su pitali je li spreman ustupiti dokumente iz vukovarske bolnice, u kojima ima podataka o mnogim nestalim ljudima, te s kojim stavom ide kardinalu Josipu Bozaniću.

- Otvorili ste pitanja koja su za nas vrlo teška. Učinit ćemo sve što možemo da se pitanje nestalih riješi. Napravit ćemo pomak i vjerujem da ćemo ga napraviti vrlo brzo. Nije mi problem reći da je počinjen zločin u kojem je ubijeno 200 Hrvata, ali se nadam i da Hrvatima nije problem reći da je počinjen zločin nad Srbima. Pitanje Stepinca i Jasenovca jako je bolno za nas. Kardinalu idem s dobrom namjerom i zahvaljujem predsjednici što je taj sastanak organizirala - odgovorio je Vučić.

S debelim kašnjenjem od sat vremena, Vučić je s Pantovčaka stigao u Banske dvore na radni ručak s premijerom Andrejem Plenkovićem. U Zlatnu knjigu poruku je upisao ćirilicom.

“Izražavam iskreno uvjerenje da će odnosi između Srbije i Hrvatske biti značajno unaprijeđeni, kao i odnosi između Srba i Hrvata u cjelini. Siguran sam da će vlada Hrvatske kao i svi mi iz Srbije tom važnom i pozitivnom procesu dati puni doprinos”. Nakon sastanka s Plenkovićem, a potom šefom Sabora Gordanom Jandrokovićem, Vučić se uputio u Hrvatsku gospodarsku komoru, gdje se opet susreo s Kolindom Grabar Kitarović.

U HGK obratili su se srbijanskim i hrvatskim gospodarstvenicima, a potom zajedno otišli prvo na susret s mladima u Mitropoliji zagrebačko-ljubljanskoj, a potom kod kardinala Josipa Bozanića.

Drugog dana posjeta u 10 sati Vučić će obići naselje Vrginmost u općini Gvozd te će se, kako je najavljeno, družiti sa srpskom zajednicom. Potom se vraća u Zagreb na sjednicu Srpskog narodnog vijeća u KD “Vatroslav Lisinski”, a nakon toga svečano će ga ispratiti u Zračnu luku.

'Treba obnoviti pregovore o ratnoj odšteti'

Pregovore o Sporazumu o ratnoj odšteti treba obnoviti, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković predsjedniku Srbije Aleksandra Vučiću s kojim je dogovorio da se do kraja ožujka sastane međudržavna komisija za granice te počnu razgovori o bilateralnom ugovoru o kaznenom progonu i kažnjavanju ratnih zločina, priopćeno je iz vlade.

Premijer Plenković, koji je primio srbijanskog predsjednika u Banskim dvorima u ponedjeljak, prvog dana Vučićeva službenog posjeta Hrvatskoj, na Twitteru je napisao da je s gostom razgovarao o svim otvorenim pitanjima, nestalima, granici, pravosudnoj suradnji, ratnim odštetama, zaštiti manjina, sukcesiji te gospodarskoj suradnji, europskom kontekstu i odnosima u JIE.

S predsjednikom Srbije @avucic razgovarao sam o svim otvorenim pitanjima izmedju dvije države - nestalima, granici, pravosudnoj suradnji, ratnim odštetama, zaštiti manjina, sukcesiji te gospodarskoj suradnji, europskom kontekstu i odnosima u JIE. pic.twitter.com/eElNEem5W2 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) 12. veljače 2018.

"Sukladno članku 7. Sporazuma o normalizaciji odnosa od 23. kolovoza 1996., potrebno je obnoviti pregovore radi sklapanja Sporazuma o naknadi za svu uništenu, oštećenu i nestalu imovinu", rekao je premijer Plenković prema tekstu priopćenja.

Na prijedlog hrvatskog premijera dogovoreno je da se rad na ovim pitanjima nastavi kroz rad koordinatora za otvorena pitanja s ciljem uspostave posebne radne skupine, dodaje se u tekstu.

"Dogovoreno je da se međudržavna komisija za granice, čiji je rad zastao 2011. godine, ponovno sastane do kraja ožujka te nastavi s radom neposrednim pregovorima dviju strana", stoji u priopćenju.

Vezano za pitanje procesuiranja ratnih zločina, dogovoreno je da na razini resornih ministarstava počnu razgovori o sklapanju bilateralnog Ugovora o kaznenom progonu i kažnjavanju ratnih zločina.

Plenković izbjegao večeru za Acu na Pantovčaku...

Na službenoj večeri na Pantovčaku Vučić je za predjelo jeo šunku, kulen, pršut, sir s vrhnjem te pileća jetrica i šampinjone sa žara. Nepce je osladio pečenim zecom, pečenom puricom s mlincima te stubičkom pisanicom s njokima. Od salata, srbijanski predsjednik mogao je birati između zelene salate, matovilca, radiča, zelja, kukuruza i graha. Sve to zalijevalo se biranim hrvatskim vinima: chardonnayom i dingačem Matuško. Uz desert poslužen je pjenušac. Na večeru je, doznajemo, pozvan i premijer Plenković koji se ispričao obavezama.

- Premijer se već ranije ispričao zbog drugih obaveza. Idu dvije potpredsjednice Vlade, Marija Pejčinović Burić i Martina Dalić - kažu nam iz Vlade.

'Izdaja, izdaja, sijao si mržnju po Hrvatskoj’

Zbog uvredljiva transparenta protiv Vučića policija je u ponedjeljak u Zagrebu privela jednog prosvjednika.

Policija nije željela otkriti što je pisalo na transparentu. Oko tisuću ljudi prosvjedovalo je na Trgu bana Josipa Jelačića zbog posjeta predsjednika Srbije. Krenuli su na Markov trg, pred Sabor i Vladu, ali policija ih je zaustavila na Kamenitim vratima. Govoreći na Jelačićevu trgu s improvizirane govornice, predsjednica Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Rozalija Bartolić, poručila je “onima gore” da više neće šutjeti te je i ona povikala: “Izdaja, izdaja”.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ovdje smo da mu jasno i glasno kažemo: ‘Znamo te, Aleksandre Vučiću. Znamo koliko si žuči i otrova prolio širom Lijepe Naše’. Zbog mržnje koju ste ti i tvoji istomišljenici sijali po Hrvatskoj naša djeca nemaju očeve - poručila je Bartolić.

Autohtona hrvatska stranka prava organizirala je poseban prosvjed ispred sjedišta Srpskog narodnog vijeća (SNV).

Recenzija: Pametan izbor vina, ali ne i vinjaka

Izbor vina je pametan jer su ta Krauthakerova i Matuškova vina poznata i cijenjena u Srbiji. Domaći aperitivi vjerojatno su destilati i likeri. To se u pravim restoranima već godinama ne pije prije, nego poslije jela. Aperitivi su suhi pjenušci (s oznakom Extra Brut ili Zero dosage odnosno Pas dosage) ili lagana suha i nearomatična bijela vina. Srbi imaju izvanredne, ozbiljne odležane rakije kojima je teško parirati. Pravi bi izbor bio jedino Enjingijeva Komovica iz 1984. To je odličan vinjak od zwegelta odležan u drvenoj bačvi. Uglavnom, kao da ni lektor ni sommelier nisu vidjeli jelovnik.

Strane agencije popratile Vučićev posjet Hrvatskoj

Strane i regionalne novinske agencije popratile su u ponedjeljak posjet srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj kao korak prema poboljšanju desetljećima napetih odnosa.

Hrvatska i Srbija obećale su u ponedjeljak pojačati napore na rješavanju pitanja manjina, graničnih pitanja i potrage za nestalim osobama tijekom Domovinskog rata "u nastojanju da poboljšaju odnose koji su narušeni desetljećima nakon raspada Jugoslavije", piše Reuters.

Agencija objašnjava da su Srbija i Hrvatska, dvije najveće republike proizašle iz Jugoslavije koja se raspala 1991., pokušavale poboljšati veze nakon rata 1991-1995., "ali teškoće su ostale".

Beograd i Zagreb nedavno su se sukobili u pitanju stradanja Srba tijekom Drugog svjetskog rata, u pitanju migranata i teretnog prijevoza, piše njemačka agencija dpa i donosi šturi pregled zbivanja od raspada Jugoslavije i Domovinskog rata.

Dpa izvještava i da je premijer Plenković uoči posjeta izdvojio pitanje ratne odštete. Objašnjava da se retorika između dviju zemalja svake godine rutinski zaoštrava u kolovozu kada se obilježava godišnjica vojno-redarstvene akcije Oluja kojom je Hrvatska oslobodila svoja okupirana područja.

Agencije su izvijestile i o prosvjedima kojima je dočekan Vučić, pri čemu AFP izvještava o 400 prosvjednika, a Reuters o tisuću.

AFP prenosi Vučićev citat da mu "nitko u obitelji nije bio četnik" i dodaje da je u Srbiji tabloid "Informer" koji je blizak vlasti, osudio "ustašku histeriju" tijekom posjeta.

"To je aluzija na hrvatski ustaški režim koji se svrstao uz nacističku Njemačku", piše francuska agencija.

Reuters prenosi Vučićeve riječi da će u idućih 100 dana učiniti sve moguće da se poboljšaju međusobni odnosi i njegov citat da dvije zemlje na prošlost gledaju različito.

I AFP i dpa izvještavaju da Srbija nastoji napredovati u pregovorima prema članstvu u EU u čemu joj Hrvatska može pomoći, ali i kočiti je jer dvije zemlje imaju neriješeno granično pitanje.

Prenose da su predsjednici dviju zemalja zadali sebi dvogodišnji rok za dogovor o granici na Dunavu, a ako u tome ne uspiju ići će na međunarodni sud ili arbitražu.

Upravo taj dogovor izdvaja Slovenska tiskovna agencija (STA) koja detaljno izvještava o svim aspektima posjeta pa spominje i Vučićev sastanak sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem te sudjelovanje na Hrvatsko-srpskom gospodarskom forumu.

Srbijanska agencija Tanjug prenosi Vučićeve riječi da je optimist kad je u pitanju gospodarstvo i da je uvjeren da će odnosi dviju zemalja u budućnosti biti sve bolji, što i je interes obaju naroda i država. Ta agencija piše i da je srbijanski čelnik govorio o rastu gospodarske razmjene između dviju zemalja za 62 posto u pet godina, te da je dodao "zamislite kakav bi rast bio da su naši politički odnosi bili bolji".

Tanjug prenosi i kako je Vučić potvrdio da je s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem razgovarao o ratnoj odšteti i da je tada poručio da se time otvara Pandorina kutija, što Zagrebu i Beogradu "sada sigurno ne treba".

Agencija napominje kako je u izjavi za televiziju Vučić zahvalio hrvatskoj kolegici na hrabrosti da ga pozove i na tome što se dostojanstveno ponašala.

Agencija Beta piše kako je dvoje čelnika zaključilo da se međusobni odnosi ne mogu nazvati prijateljskim, no da dvije zemlje moraju razgovarati o budućnosti i otvorenim pitanjima.

Ta agencija velik prostor daje prosvjedima koji su popratili Vučićev dolazak i spominje da su okupljeni na jednom od skupova nosili crnu zastavu s natpisom "KOS" i "Za dom spremni".