'GLAS će podržati Istanbulsku, to je civilizacijsko pravo žene'

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u utorak je najavila kako će njena stranka u Saboru glasati za ratifikaciju Istanbulske konvencije, ističući da u tom dokumentu nema rodne ideologije, već govori o sprječavanju nasilja nad ženama i u obitelji.

"Da, mi ćemo glasati za Istanbulsku konvenciju. Naš stav je apsolutno jasan - tema Istanbulske konvencije je tema zlostavljanja žena i zlostavljanja u obitelji i Hrvatska kao jedna pristojna zemlja mora ratificirati i donijeti Zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Na taj način država preuzima svoj dio odgovornosti koji do sada nije bio reguliran i mi ćemo podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije", poručila je Mrak Taritaš.

Komentirajući stav predsjednika SDP-a Davora Bernardića da SDP-ovci neće glasati za ratifikaciju bude li uz Konvenciju kakvih ograda, Mrak Taritaš je kazala kako su u njenoj stranci jasno rekli da tema Istanbulske konvencije nije tema rodne ravnopravnosti ni bilo koja druga, te da ju je važno podržati.

Nema nijednog razloga da GLAS ne podrži Konvenciju

"Da je u skladu s Ustavom, to tvrdimo cijelo vrijeme, da u njoj nema rodne ideologije, to tvrdimo cijelo vrijeme i nema niti jednog razloga da mi to ne podržimo i podržat ćemo", istaknula je.

Naglasila je kako je riječ o prevažnom dokumentu koji je zapravo "civilizacijsko pravo žene", pa stoga "ne treba koristiti najslabije u ovom društvu poput žena i djece za razračunavanje ili raspravu, bilo unutar jedne stranke ili između više stranaka".

Na nagađanja da se zbog Istanbulske konvencije u HDZ-u spominju izvanredni izbori, Mrak Taritaš ističe da je GLAS spreman za izbore.

Premijer nema pravo da građani budu taoci njegovog razračunavanja u HDZ-u

"Međutim, sjetimo se da je još nedavno argument za jednu vrlo neobičnu koaliciju bio da nam ne trebaju izvanredni izbori, pa me zanima što se to drastično poboljšalo u zemlji u tih nepunih godinu dana. Osim toga, premijer nema pravo da građani Hrvatske budu taoci njegovog razračunavanja unutar stranke", poručila je.

Ako premijer izaziva izvanredne izbore, dodala je, onda oni nisu zato što pojedini ministri ne rade svoj posao, "što su pojedini ministri nevidljivi ili su putujući skandali, nego bi razračunavanje unutar vlastite stranke trebali platiti svi građani Hrvatske". "To građani Hrvatske nisu zavrijedili. Ali, ako premijer odluči nekome od svojih ministara zahvaliti na radu i ako je to razlog izvanrednih parlamentarnih izbora, dapače", zaključila je Mrak Taritaš.