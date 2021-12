Saborski zastupnici danas glasaju o Vladinu prijedlogu proračuna za 2022. godinu, za koji parlamentarna većina ima dovoljno ruku, pa bi izglasavanje trebalo proteći bez problema.

Od 475 amandmana najavljeno je prihvaćanje njih devet, od čega je pet oporbenih, vrijednih 11 milijuna kuna, ali to smatraju “kikirikijem”, pa su najavili kako proračun neće podržati. Prihvaćeni su amandmani SDP-a, IDS-a, HSS-a, Zeleno-lijevog bloka, Suverenista, no nije prošao niti jedan amandman Mosta, a u toj stranci stava su kako je to rezultat osobne netrpeljivosti.

Dobitnici i gubitnici

Državnim proračunom u idućoj godini predviđaju prihode od 164,5 milijardi i rashode od 173,8 milijardi kuna te deficit proračuna opće države od 12 milijardi ili 2,6 posto BDP-a. Vlada je proračun temeljila na projekciji gospodarskog rasta od 4,4 posto u 2022. godini te 3,7 posto u 2023. i 3,1 posto u 2024. godini. Oporba je upozoravala kako se iz proračuna ne mogu iščitati reformske smjernice. Stava su da je nerealan te da u uvjetima pandemije ne može biti ostvariv, no vladajući su suprotnog stava.

Najveći dobitnici u relativnim pokazateljima su Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Zbog planiranih povećanih rashoda za obnovu od potresa ministarstvu je proračun više nego udvostručen, s 1,3 na 2,8 milijardi kuna, a Središnjem uredu uvećan je gotovo tri puta, s 300 na 790 milijuna kuna, jer vladajući žele da se taj proces konačno ubrza.

U apsolutnim brojevima najveći je dobitnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a proračun mu raste za 2,9 milijardi kuna. Među dobitnicima su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, koje će raspolagati s 1,8 milijardi kuna više, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u plusu je za 1,5 milijardi kuna, Ministarstvo financija za 861 milijun kuna, Ministarstvo poljoprivrede za 552 milijuna, a Ministarstvo kulture i medija za 475 milijuna.

Osjetno je povećan budžet Vlade i Sabora, što je najvećim dijelom povezano s predstojećim troškovima obnove zgrada. Kabinet Andreja Plenkovića raspolagat će s 200 milijuna kuna više nego ove godine, a rashodi Sabora udvostručeni su, s ovogodišnjih 144,5 milijuna kuna na planiranih 297 milijuna kuna.

Za šest ministarstava predviđeno je rezanje proračunskih rashoda. Najveći se rez odnosi na Ministarstvo zdravstva, čiji bi se rashodi trebali smanjiti za 6,4 milijarde kuna. Budžet Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike srezan je za 3,9 milijardi kuna, a Ministarstvu unutarnjih poslova za 690 milijuna kuna.

Obrani manje novaca

Manje rezove pretrpjet će Ministarstvo obrane, i to 283 milijuna kuna, Ministarstvo branitelja raspolagat će s 49 milijuna kuna manje, a Ministarstvo turizma i sporta s 18 milijuna kuna manje. Ministar Marić naveo je kako obrana dobiva zrakoplove te je i njih pribrojio dobitnicima, kao i zdravstvo zbog povećanja plaća. Rashodi za zaposlene kojima se plaća isplaćuje iz proračuna veći su za milijardu kuna u odnosu na ovu godinu, a dio se odnosi i na zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu.