Glasanje u školama: 'Probat ćemo sve pripremiti večer prije da ne ometamo nastavu'

Predsjednik Milanović je odlučio da na parlamentarne izbore izlazimo 17. travnja, u srijedu, i time začudio sve, a potom šokirao najavom da i on ide na izbore.Pred Državnim izbornim povjerenstvom, ali i vrtićima, školama i fakultetima je izazov kako pripremiti biračka mjesta da ne opstruiraju nastavu.

- Biračka mjesta su u mjesnim odborima, ali i školama, vrtićima i fakultetima. Ta mjesta treba pripremiti dan ranije, a sve te institucije rade, škole imaju nastavu do 19 ili 20 sati, fakulteti isto. Što će se po noći pripremati biračka mjesta? To je na rubu racionalnosti! Ako se nekome jako žuri, zašto nije odlučio jučer pa bi bio 14. travanj što je nedjelja. Što mijenja na stvari četiri dana? Ovo je velika količina problema za građane, na rubu pameti - govori ustavna stručnjakinja i fakultetska profesorica Sanja Barić.

S njom se slaže i bivša premijerka Jadranka Kosor.

- Znači dan prije izbora, u utorak, djeca neće moći u škole, npr. jer će se tamo dopremati izborni materijal, pripremati biračka mjesta. Kamo s djecom roditelji koji rade? A i svi koji budu pripremali birališta, morat će izostati s posla - napisala je na društvenoj mreži X.

Iz Državnog izbornog povjerenstva kažu da su svjesni izazova.

- To će biti malo teže jer se moraju izorganizirati i pripremiti biračka mjesta, do sada su se pripremala subotom. Vidjet ćemo sa školama i vrtićima kako je to najjednostavnije riješiti da se ne dira njihov proces. Vjerojatno će dogovor ići u smjeru da se biračka mjesta pripreme u utorak navečer. Malo je izazovnije ali mislim da ćemo to uspjeti riješiti - kaže za 24sata glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

U Hrvatskoj je dan izbora po Zakonu automatski neradni dan. Nema potrebe za posebnom odlukom. No u dijaspori nije tako, a u BiH je puno biračkih mjesta izmješteno u škole koje će taj dan raditi.

- Bit će izazovno organizirati izbore u inozemstvu, jer su u BiH, gdje je puno birača, biračka mjesta iz veleposlanstava i konzularnih ureda izmještena u škole kako bi se smanjila gužva na izborne dane. Mi ćemo u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova vidjeti za neka zamjenska mjesta, a ako ne, glasovat će se u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu - govori Hojski.

Primjerice, u Mostaru je 20 biračkih mjesta u školama, u Sarajevu šest, Livnu četiri, u Vitezu deset, a u Tuzli tri. Pitanje je i stvaranja gužve u konzulatima i veleposlanstvima jer je i za njih srijeda redovan radni dan kad primaju stranke.

- To su sve pitanja koja DIP mora rješavati u hodu - rekao je.

Na posljednjim saborskim izborima u inozemstvu su mogli glasovati hrvatski državljani koji ondje imaju prebivalište i aktivno su se registrirali, njih gotovo 185 tisuća. Pitanje je hoće li ove godine taj broj biti manji zbog izbora usred tjedna.

Zagrebačke škole čekaju uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali kažu da nema mjesta panici.

- Mi imamo nastavu samo u jutarnjoj smjeni pa mogu normalno doći popodne, ali moram se još čuti s organizatorima izbora. Ne znam koliko njima treba vremena da sve pripreme, sigurno će i Ministarstvo dati neku uputu - govori Jurica Šperanda, ravnatelj OŠ Ivana Merza.

Osnovna škola Izidora Kršnjavog je godinama biračko mjesto, pa bi tako trebala biti i ove godine.

- Još nismo dobili nikakvu uputu, ali nema tu panike. Lako se dogovorimo - govori ravnateljica Lidija Sosa Šimenc.

Pitali smo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja hoće li izbori utjecati na to da učenici dva dana nemaju nastavu, a djeca u gradskim i državnim vrtićima nemaju vrtić, umjesto samo taj jedan dan kad su izbori.

- Nikakvu informaciju o tome je li i na kojem biračkom mjestu potrebno više od 12 sati za pripremu biračkog mjesta nismo dobili od izbornih povjerenstava - odgovorili su kratko.

Drugim riječima, dan prije izbora će za sad ostati radni dan i za učenike, studente i vrtićance, a njihovi roditelji ne moraju brinuti o tome gdje će s njima dok rade. Tu brigu će na dan izbora imati oni kojima je i inače neradni dan radni.