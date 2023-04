Glasnogovornica Gradske Uprave Zagreba: Tijela je netko namjerno izvadio i snimio ih je

Snimka je autentična, međutim, u medijima je objavljeno da je snimka stara dva tjedna. Međutim, šef patologije kaže da ovaj mjesec nije bilo tijela izvan hladnjača. U ovim trenucima je u bolnicu došla nenajavljena inspekcija, našli su samo tri tijela - rekla je medijima glasnogovornica Gradske uprave Grada zagreba Dinka Živalj o slučaju mrtvih tijela na podu mrtvačnice u bolnici Sv. Duh.

Kaže da postoji pretpostavka da je netko namjerno izvadio tijela iz hladnjača i to snimio.

- To je pretpostavka, istražujemo to. Od šefa patologije imam informacije da se to nije dogodilo u našem mandatu - rekla je Živalj.

Bolnica u ovom trenutku ima dovoljno rashladnih uređaja, njih 12, međutim, pokrenuta je nabava 15 novih uređaja, rekla je. Raspadnuta tijela u mrtvačnici su bili stranci koji su danas otpremljeni na groblje.

- Ovakva situacija, da ljudi budu na podu, se nije nikad dogodila u mandatu sadašnje ravnateljice, prema mojim informacijama - rekla je Živalj.

- Zadovoljni smo radom ravnateljice. Došla je i napravila mnoge stvari. Kupuje rashladne uređaje, omogućila je ustavom zajamčeno pravo žena na pobačaj. To je sigurno jedan od razloga zašto je izložena ovakvim napadima - rekla je Živalj.

- U ime bolnice i Grada se ispričavam ljudima koji su se našli u ovoj situaciji, ali prema informacijama koje imam od šefa patologije, to se nije dogodilo u ovom mjesecu, niti u mandatu sadašnje ravnateljice - dodala je.

Najčitaniji članci