Glasnogovornik slovenske vlade: 'Hrvatska bi se brzo mogla naći na crvenoj listi'

Crvena lista u Sloveniji se uvodi za one zemlje u kojima se značajno pogoršala epidemiološka situacija, a za sve one koji u tu zemlju ulaze iz zemalja, koje se nalaze na crvenoj listi, obvezna je 14-dnevna karantena

<p>Jelko Kacin, glasnogovornik slovenske vlade za Covid-19, izjavio je da bi se Hrvatska vrlo lako mogla naći na slovenskoj crvenoj listi zbog velikog porasta broja zaraženih osoba, javljaju slovenski mediji.</p><p>Kacin je, navode mediji, zabrinut zbog najnovijih podataka iz Hrvatske.</p><p>Crvena lista u Sloveniji se uvodi za one zemlje u kojima se značajno pogoršala epidemiološka situacija, a za sve one koji u tu zemlju ulaze iz zemalja, koje se nalaze na crvenoj listi, obvezna je 14-dnevna karantena.</p><p>Jelko Kacin je u srijedu za 24ur rekao da bi Slovenija hrvatskim brojevima mogla dodati one infekcije koje su zabilježili u Sloveniji i koje su uvezene iz Hrvatske.</p><p>"Onda su ti hrvatski brojevi puno veći", komentirao je Kacin. Ključna je činjenica da testiraju manje od nas, istaknuo je, dodavši da turisti ne vjeruju hrvatskom zdravstvenom sustavu i da se više vole vratiti u domovinu ako se razbole tijekom odmora.</p><p>Kacin vjeruje da će to sigurno imati negativne posljedice za hrvatski turizam u budućnosti.</p><p>Dodao je da bi se Hrvatska "brzo mogla naći na crvenoj listi" jer je previše zaraza među turistima".</p><p>"Treba naglasiti da se veliki postotak Slovenaca ponaša izuzetno odgovorno čak i na odmoru", izjavio je glasnogovornik vlade. Ipak, zabrinut je zbog podataka koji stižu iz Hrvatske posljednjih dana.</p><p>"Ono što me žalosti jest činjenica da će Hrvatska promijeniti zakon o zaraznim bolestima, ali tek nakon 20. kolovoza", rekao je Kacin. Sezona godišnjih odmora bit će gotova prije nego se mjere počnu stvarno provoditi.</p>