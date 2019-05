Glasnović: Kad se govori istina demoni najviše divljaju i luduju

Zastupnik Željko Glasnović stao je u obranu svoje stranačke šefice Brune Esih nakon što su brojni povjesničari i političari žestoko osudili njezin status kojim je dan kada je Zagreb oslobođen od nacističke okupacije, nazvala “danom pada Zagreba”.

- Odmah su se javili jugozomboidi, grah majstori i drugi karakteri. Odmah su se čuli ti pridjevi šokantno, kriminalno, ali mi znamo da demoni najviše divljaju, javljaju i luduju kad se govori istina - rekao je Glasnović u Saboru.

Osvrnuo se u na marširanje "Besmrtnog partizanskog odreda" Zagrebom.

- Jedino što je besmrtno ostalo od tog partizanskog odreda su njihove penzije, oduzeta imovina, društveni stanovi. To militantni ateisti, a među njih je nekako zalutao ruski veleposlanik Azimov - kazao je.

Nenad Stazić (SDP) podsjetio je da je danas Dan Europe, a tim povodom kaže imamo zbunjujuće izjave predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Naveo je da je Twitteru napisala da su hrvatski antifašisti dali velik doprinos pobjedi nad fašizmom, a dan ranije u Bleiburgu odaje počast "borcima za slobodu i neovisnost Hrvatske".

- Jedan dan su borci za slobodu ustaše, a danas prigodno pohvaljuje antifašiste. Ista ta predsjednica uklanja bistu zapovjednika tog antifašističkog pokreta - ustvrdio je Stazić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Podsjetio je da je Zagrebu promijenjeno ime Ulice 8. maja, a ukinuto je i ime Trga maršala Tita.

- Svi ti koji to rade zaboravljaju na stihove Pabla Nerude: Možete počupati svo cvijeće, ali nećete zabraniti dolazak proljeća - naveo je.

Tijekom njegovog obrazlaganja što je antifašistički pokret na čelu s Titom značio za Hrvatsku iz klupe mu je počeo dobacivati zastupnik Glasnović. Nakon upozorenja predsjedavajućeg Milijana Brkića da ne ometa zastupnika dok govori, Glasnoviću je SDP-ovac uzvratio:

- Kolega Glasnović, znam da bi me najrađe u Jasenovac poslali, to je meni jasno, ali puste me na miru da kažem stajalište svog kluba - uzvratio mu je Stazić.

Kazao je kako Hrvatska neiskreno obilježava Dan pobjede nad fašizmom te da uglavnom slavi Bleiburg.

- SDP ima iskren i nikada nećemo prestati slaviti hrvatske antifašiste i njihovog vrhovnog zapovjednika maršala Tita - zaključio je Stazić.

Banko Bačić (HDZ) odgovorio je SDP-ovcu da krivo interpretira riječi predsjednice.