Zastupnici su tradicionalno prvu sjednicu u tjednu započeli iznošenjem stajališta o aktualnim temama. Renata Sabljar Dračevac u ime Kluba Socijaldemokrata osvrnula se na rad Stožera, pravila koja nisu vrijedila jednako za sve, nelogične odluke, ali i neujednačeno djelovanje u borbi protiv korona virusa unutar EU.

'Selo gori, baba se češlja'

O epidemiološkoj situaciji i ponašanju Vlade govorila je i SDP-ova Sabina Glasovac.

- Na popisu smo država koje su označene kao visoko rizične za putovanja, a naša Vlada kaže kako će odlučno kontrolirati nošenje maski. Selo gori, a baba se češlja - poručila je podsjetivši na komunikacijski kaos koji je u ponedjeljak nastao oko održavanja nastave idućeg tjedna naglasivši kako se na online nastavu u četvrtak i petak prelazi po naredbi premijera Andreja Plenkovića.

- Nije objasnio na temelju čega donosi ovu odluku i zašto zatvara škole, a ostavlja otvorene kafiće, restorane... I dalje ne znamo na temelju čega se donose mjere, je li to na temelju broja novozaraženih ili hospitaliziranih ili onih koji završe na respiratoru ili, pak, na temelju broja umrlih - istaknula je i poručila Vladi da se "baci" na mentalno zdravlje mladih.

'Neprihvatljiva reakcija predsjednika Milanovića'

Darko Klasić u ime Kluba HSLS-a i Reformista osvrnuo se na novi sukob na relaciji Pantovčak - Banski dvori.

- S jedne strane je pomalo nerazumljiva odluka ministra obrane, no još je nerazumljivija reakcija predsjednika Milanovića, koji prijeti blokadom svih imenovanja. Smatram to neprihvatljivim i to se mora prekinuti - poručio je.

Anka Mrak Taritaš u ime Kluba Centra i GLAS-a podsjetila je kako je Vlada poslala još u kolovozu Izvješće o obrani za prošlu godinu, a da ga u Saboru ni nakon dva mjeseca nisu raspravili.

- U izvješću je sve super, no kad gledam izvana, tu nešto nedostaje. Zadnjih dana dolaze vijesti koje zabrinjavaju, o samoubojstvima, a iz Ministarstva dolaze uvijek iste poruke. Biti vojnik izuzetno je težak posao, u ovo doba pojačanog stresa to ima svoje posljedice, a pitanje je jesmo li uopće u stanju popuniti mjesta koja nedostaju. U dva i pol mjeseca čak pet pripadnika postrojbe bilo je pozitivno na kokain, to je značajni sigurnosni rizik za našu vojsku i obrambeni sustav - istaknula je osvrnuvši se na istragu USKOK-a oko remonta zrakoplova.

- Ulažemo velik novac u nabavku aviona, a pitanje je kakvo je stanje na terenu - rekla je.

'Sad je vrijeme da pokažemo da smo uz svoj narod'

Hrvoje Zekanović u ime Kluba Suverenista za govornicom je obukao majicu s natpisom "zaštitimo hrvatsku kunu" i pozvao sve zastupnike da daju potpis za pokretanje referenduma o uvođenju eura.

- Sad je vrijeme da pokažemo da smo uz svoj narod. Kao što znate, skupljaju se potpisi kako bi se zaštitila kuna, a ono što je još bitnije od zaštite kune je volja naroda. Ovo prikupljanje potpisa je da bi se omogućio referendum. Ako se narod izjasni za euro, bit će euro, no ne vidim u čemu je problem da narod o ključnim pitanjima odlučuje - poručio je.

Urša Raukar Gamulin u ime Kluba Zeleno-lijevog bloka obrušila se na ministricu kulture i medija, Ninu Obuljen Koržinek, zbog ignoriranja apela za spas filmske baštine.

- Molim da se u proračunu za iduću godinu osiguraju sredstva za spas hrvatske filmske baštine - poručila je.

'Dokle god aktualna vlast vodi Vukovar neće se stvoriti uvjeti za proširenje prava srpske zajednice'

SDSS-ova Dragana Jeckov osvrnula se na zaključak Gradskog vijeća Grada Vukovara prema kojemu se u Vukovaru ni u 2021. godini nisu stekli uvjeti za proširenje prava pripadnicima srpske nacionalne manjine.

- I opet se nisu stvorili uvjeti za proširenje prava srpske zajednice. Dokle god ova vlast vodi Grad, neće biti ispunjeni uvjeti. Rade na stigmatizaciji mojeg naroda i od odnosa prema Srbima prave mjeru vlastitog domoljublja da bi bili prepoznati kao jedine iskrene patriote. Ne radi se ovdje samo o ćiriličnim pločama, ta prava su puno šira. Četvrt vijeka je prošlo, a ne da se nismo pomaknuli s mrtve točke, nego smo se vratili unatrag. Gradska vlast ne čini ništa jer im je lakše održavati tenzije - poručila je.

Mostov Miro Bulj javio se za povredu Poslovnika istaknuvši kako je ona dio vladajuće većine, koja donosi odluke te da vrijeđa srpsku zajednicu. Dobio je opomenu od predsjedavajućeg Gordana Jandrokovića jer se nije radilo o povredi Poslovnika nego replici.

Suverenist Marijan Pavliček joj je poručio da je iznijela niz neistina pa je i on dobio opomenu.

Imamo 237.000 ljudi manje u Hrvatskoj, upozorio je Miro Bulj u ime Kluba Mosta.

- Ovakav ustroj je najgore što se moglo dogoditi, ovo je demografski slom Hrvatske. Mnogi ljudi su pali za ovu državu, a u zadnjih 10 godina je više iselilo nego pod svim okupatorima - poručio je.