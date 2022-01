O poskupljenju struje, plina, cijene hrane te kako zaštiti najugroženije skupine govorili su večeras na HRT-u,Ivo Milatić, državni tajnik za energetiku, Ivana Kekin (Možemo!), Zoran Miliša, energetski stručnjak i Sabina Glasovac (SDP)

- Hrvatska je u svojim zakonima uvela tržišnu ekonomiju u taj dio energetike, ali je uvedeno jednogodišnje regulacijsko razdoblje i to je 1. travanj. Jasno je da mi mjesecima analiziramo situaciju i idemo u smjeru da će se obzirom na naše obveze ići prema najsiromašnijim građanima da HEP iz svog potencijala amortizira određeni dio udara - kazao je Ivo Milatić, državni tajnik za energetiku.

- Na račun ove regulacije koju mi imamo građani Hrvatske nisu doživjeli poskupljenje plina u prošloj godini. Rumunjska je poskupila 233%, Njemačka 85%, Nizozemska 70%, Grčka 81%, a Mađarska i Hrvatska jedine nisu poskupile plin. Govoriti da smo nespremni i da ne znamo što radimo, apsolutno ne stoji, mi spremno čekamo 1.4. i idemo u pravcu poreznog rasterećenja, rekao je.

Na pitanje o vaučerima i njihovom širenju, Milatić je rekao da će se širiti, kao i da će rasti iznos.

- Za to postoje dvije vrste prihoda, jedan je iz proračuna iz naknade koja se skuplja kroz račune, a drugi je emisija ETS jedinica, odnosno prihodi iz tih dražbi, rekao je. Kaže da je problem što neki opskrbljivači nisu na vrijeme dogovorili cijene za poduzetnike i naveo Gradsku plinaru Zagreb. Odgovornost nije samo na Vladi, već i na Zagrebu i drugim gradovima s istim problemima.



- Gradska plinara Zagreb za vrijeme bivše uprave Holdinga nije na vrijeme ugovorila količine koje su se obvezali isporučiti. I to je dijelom udar kojeg poduzetnici u Zagrebu sada i osjete, dijelom je vezan i zbog situacije na tržištu i točno je da to nije problem samo u Zagrebu, nego i u drugim jedinicama lokalne samouprave - rekla je Ivana Kekin (Možemo!)



- Gradska plinara Zagreb je u razgovorima s Ministarstvom gospodarstva i traži se rješenje kojim će se taj udar ublažiti. Pregovaramo i razgovaramo s Ministarstvom i vjerujemo da će se naći rješenje na obostranu korist. Situacija u kojoj smo se našli nije odgovornost ove uprave Holdinga, ističe.

Energetski stručnjak Zoran Miliša kaže da bi svatko, tko može, trebao izgraditi solarnu elektranu na svojoj kući.

Sabina Glasovac rekla je Milatiću da ne može optuživati samo novu gradsku vlast, a odgovornost države ne vidi te da nije točno da je plin poskupio samo za gospodarstvo. Rekla je da HEP ne investira i ne osjeti potrebu ulagati ni u tranzicijske ni obnovljive izvore energije i ništa ne radi na tome da bi radio na hrvatskoj opstojnosti.



- Mislim da trebamo smanjiti PDV na 5% na povrće i ulja koja su iznimno zastupljeni u potrošačkoj košarici i najviše je poskupilo. Drugo što smatramo da treba napraviti je definirati što je to energetsko siromaštvo i povećati vaučere s 200 na 300 kuna. I detektirati energetski ugrožene građane - dodala je.



- Mi u ovoj cijeloj priči ne govorimo o građanima koji su najpogođeniji, a to su umirovljenici. Razmislimo o tome da promijenimo kriterije za indeksaciju mirovina kaže.

Milatić je odgovorio da je jasno rečeno da će se podignuti ti iznosi i da će sve biti na vrijeme, a da HEP radi sve suprotno od onog što je izgovorila.

Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata također je poručio da treba proširiti vaučere i vidjeti je li to 300, 350 ili 400 kuna.

- Mi imamo neke podatke da je u Hrvatskoj oko 19,1% građana koji si ne mogu priuštiti grijanje tijekom zime. Ne možemo samo gledati unatrag, moramo gledati što će se događati dalje. Na kraju prošle sezone grijanja plin je poskupio i plaćamo ga već u ovoj sezoni 10,3% više. Mi kad gledamo strukturu troškova u kućanstvima onda to gledamo na razini mjeseca. U EU udio troška hrane je oko 13%. To je podatak Eurostata. U Hrvatskoj je udio troška hrane 27,2% i raste i dalje. Često govorimo o prosječnoj plaći, međutim medijalna plaća je 6149 kuna i ono što se zapravo događa je da će ovaj udar biti ne samo energetski, nego i hrane, rekao je Sever.

Kekin je poručila kako nije rečeno dovoljno jasno kako će izgledati mjere i da treba onemogućiti obustavu struje i plina, ali id a je bitno koliko ulažemo u obnovljive izvore.

Na pitanje oko nižeg PDV-a na plin, Milatić kaže da je najavljeno da će se o tome razgovarati.