Glasovac: Zašto ima za APIS, a nema za zaposlene u školama?

Pred saborskim zastupnicima našao je prijedlog rebalansa proračuna uza ovu godinu. Rebalansom se ukupni prihodi povećavaju za 1,6 milijardi kuna, odnosno za 1,2 posto, na 137,7 milijardi kuna, dok se ukupni rashodi smanjuju za 1,3 milijarde kuna, odnosno sa 140,3 milijarde kuna na 139 milijardi kuna.

Najznačajnija povećanja odnose se na osiguranje dodatnih sredstava za rashode za zaposlene (494,2 milijuna kuna), povećanje izdvajanja za mirovine (849,6 milijuna kuna), financiranje prve faze projekta terminala za ukapljeni prirodni plin na Krku - 350 milijuna kuna, povećanje rashoda za prava iz sustava socijalne skrbi (175,5 milijuna kuna), dodatni porodiljni (41 milijun kuna) i sredstva za sanaciju ustanova u zdravstvu (122 milijuna kuna).

Najznačajnija smanjenja odnose se na uštede na kamatama (796,9 milijuna kuna) i smanjenje za naknade aktivne politike zapošljavanja (151 milijun kuna).

Miro Bulj (Most) tražio je stanku i poručio:

- Zaboravili ste reći istinu. Vi ste iselili Hrvate, i to najobrazovanije koji šalju novac u Hrvatsku. Ne znam u ovoj godini, ali prošle je godine od naših građana iz inozemstva došlo je 5 posto BDP-a. U 2019. pošto se povećao broj ljudi koje iseljavate svojom politikom taj broj se i povećao. To je katastrofalna politika. Gubimo radnu snagu. takva je politika bila u Jugoslaviji 60-tih godina. I to utječe na ovaj rebalans. Najlakše je sve iseliti da šalju doznake, a da se vi hvalite izranjavanjem proračuna - kazao je i ustvrdio da je sve u rasulu.

Ministar financija Zdravo Marić odgovorio je Mostovcu da je njegov zadatak podnijeti izvješće:

- Pitanje demografije i iseljavanja nadilazi raspravu o jednogodišnjem proračunu. Svi bi bili zadovoljniji da je manja bila ta pojava bila u prošlosti i danas - kazao je ministar.

Gordan Maras (SDP) osvrnuo se na prosvjed učitelja, koji su u trenutku kada je govorio pristigli na Markov trg.

- Tisuće učitelja u ovom trenutku prosvjeduje. Odakle ste uspjeli naći novac i s kojih stavki ćete rebalansirati 120 milijuna kuna, koje nudite sustavu obrazovanja za povećanje koeficijenta za dva posto 2020. godine. Zašto nema 400 milijuna kuna što su oni tražili, a s druge strane kupujete APIS od Grada Zagreba za 280 milijuna kuna. Kupujete li tako koaliciju i ruke gospodina Milana Bandića u Saboru - upitao je Maras.

- Vi ste bili jedan od onih koji je digao ruku za smanjivanje plaća ovih koji prosvjeduju. Bili ste dio Vlade koja je smanjila plaće i koeficijente, a ova Vlada povećava s ovim 18,3 posto osnovice plaće bez poreznih izmjena - kazao je ministar financija.

Sabina Glasovac (SDP) smatra da treba povećati plaće, a pitala je ministra zašto za zaposlene u zdravstvu i socijalne skrbi ima novca, a za zaposlene u obrazovanju nema novca.

- Neka mi netko objasni tu listu prioriteta. Zašto za kupovinu Bandićevog zagrebačkog APIS-a ima, za zaposlenike u školama nema. Kupuju li se ruke za glasanje o proračunu? To je krivi put! Vratite učenike i učitelje u učionice i u zbornice. To može samo i jedino Andrej Plenković. Kako? Da poveća plaće zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i vrati im dostojanstvo. Neka ne dozvoli da zaposleni u obrazovanju i dalje budu najpotplaćeniji. Potrebna je mrvica razuma i dobre volje - poručila je Glasovac.

Ivan Šuker (HDZ) prozvao je oporbu za licemjerje.

- Kad su 2012. praktički ispod žita i pod okriljem mraka se smanjivali koeficijenti onda su ti isti ljudi šutjeli - kazao je HDZ-ovac napominjući kako ova Vlada traži dugoročno održiv način, da oni koji rade za državu budu adekvatno plaćeni.

- Oni koji su oduzeli i smanjili plaću danas čim netko štrajka trče i daju im podršku - kazao je.

Gordan Maras (SDP) uzvratio je kako je HDZ sa Sanaderom na čelu opljačkao Hrvatsku te smatra da im takvi ne mogu prigovarati što su izvukli i izveli Hrvatsku na pravi put.

- To je sramota, pozdravite Ivu Sanadera - uzvratio je Maras i zaradio drugu opomenu.

Za riječ se javio i Željko Jovanović (SDP) optužujući Šukera da iznosi laži.