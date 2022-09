Berlusconi se ludira na TikToku: 'Ne želim upoznati vašu curu'

Prvi put u talijanskoj povijesti mladi u dobi od 18 do 24 godine imaju puna glasačka prava na općim izborima 25. rujna, što znači da njihov glas nikad nije bio važniji.

Okončavši dugotrajnu anomaliju, minimalna dob za glasanje za Senat spuštena je s 25 na 18 godina, koliko je prag i za glasanje za Zastupnički dom.

Dva doma parlamenta imaju jednake ovlasti.

- U smislu brojki, to naravno znači da mladi na ovim izborima znače više- rekao je Livio Gigliuto, potpredsjednik instituta za ispitivanja javnog mnijenja Istituto Piepoli.

- Ključno pitanje je koliko će ih zaista glasati.

Promjena pravila odnosi se na 4,1 milijuna mladih od ukupno 51,4 milijuna birača, i premda stručnjaci za javno mnijenje kažu da bi ih značajan broj mogao apstinirati, političari otvoreno pokušavaju pridobiti njihovu potporu.

U skladu sa svojim imidžem 'showmana', bivši premijer Silvio Berlusconi predvodi nastojanja da ih osvoji putem TikToka, s video snimkama u kojima im se obraća smiješnim glasom, zbija šale i poigrava se svojim imidžem plejboja.

- Obraćam se onima od vas starijima od 18 - da vas pitam da me upoznate sa svojim djevojkom? Nipošto! Pozivam vas da glasate 25. rujna i to da glasate za mene- poručio je prošli tjedan 85-godišnji Berlusconi.

Takvim šalama Berlusconi je dobio više od 2,5 milijuna lajkova na društvenoj mreži u manje od tri tjedna. Ali ne može se znati hoće li se to pretočiti i u glasove.

- Gledao sam Berlusconijeve video snimke na TikToku, ali zato što me nasmijavaju, a ne zato što želim glasati za njega- rekao je Alessandro Males (20), srednjoškolac iz Milana koji ne misli izići na izbore.

- Općenito, mislim da glasanje ne vodi do bilo kakvih promjena. Neovisno o tome tko je vlasti, za mene se ništa neće bitno promijeniti- rekao je.

Nade u politički povratak

Ispitivanje javnog mnijenja SWG instituta, čiji su rezultati objavljeni u kolovozu, pokazalo je da bi stopa suzdržanih među mladima mogla iznositi 34 do 38 posto. Ispitivanje je pokazalo da ih 43 posto vjeruje da je glasanje "besmisleno" jer političari "rade što god žele" jednom kada ih se izabere.

No to nije spriječilo stranke da svojim porukama ciljaju isključivo one koji će glasati prvi put.

Svi izborni programi sadrže velikodušna obećanja usmjerena na mlade koji imaju problema sa zaposlenjem ili studiranjem, uključujući pomoć za plaćanje školarina, hipoteka i stanarina, uvođenje minimalne plaće i zabranu neplaćenih stažiranja.

Demokratska stranka (lijevi centar) obećava i 10.000 eura 'miraza' za 18-godišnjake iz siromašnih obitelji i odašilje snažne poruke kad je riječ o klimatskim promjenama, pravu na pobačaj i pravima LGBTI osoba.

Ispitivanja pokazuju da su to najvažnije teme za mlade birače.

Vođa stranke Enrico Letta "zaista vjeruje da je to jedan od načina na koji možemo dostignuti desni centar", rekao je kandidat lijevog centra koji je želio ostati neimenovan.

To bi zaista bio veliki povratak jer je prije zabrane provođenja anketa dva tjedna prije izbora, koalicija Demokratske stranke dobivala manje od 30 posto glasova, u odnosu prema više od 45 posto za desnu koaliciju predvođenu Braćom Italije Giorgije Meloni.

Ispitivanje SWG-a iz kolovoza pokazalo je da je Demokratska stranka najpopularnija u dobnoj skupini od 18 do 24 godine s potporom od 19 posto, u odnosu prema 17 posto za Braću Italije i lijevi Pokret pet zvijezda.

Potpora za Pokret pet zvijezda postupno raste od kolovoza, uglavnom zahvaljujući tome što stranka zagovara bolju socijalnu skrb za nezaposlene i siromašne, pa bi na izborima u nedjelju mogla i iznenaditi svojim rezultatom.

- S obzirom na to što se nudi, ne bih glasao za nikoga drugoga- rekao je Enrico Garitta (26) iz Palerma.

