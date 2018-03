'Glasovi su mi rekli da ubijem': Dini Kulišeku će ponovo suditi?

Dini Kulišeku, 25-godišnjaku iz Dramlja – nepravomoćno osuđenom na 38 godina zatvora zbog stravičnog zločina u zgradi u crikveničkoj Ulici kralja Tomislava, ubojstva 22-godišnjeg Ivana Jagodića i pokušaj ubojstva njegove djevojke, tada 19-godišnje Meriem Demo, kojima je nožem zadao ukupno 60-ak ubodnih i reznih rana – sudit će se ponovo, javlja Novi list.

Neslužbene informacije Novog lista, naime, kazuju da je Vrhovni sud ukinuo presudu riječkog Županijskog suda kojom je lani u lipnju Kulišek osuđen na jednu od najvećih zatvorskih kazni ikad izrečenih u Rijeci, zbog zločina što se u Crikvenici dogodio u srpnju 2014. godine. Informacija o ukidanju presude nije službena.

Iz Vrhovnog suda je, koliko se može saznati, odaslano rješenje kojim se Kulišeku produžuje pritvor, odnosno istražni zatvor, a istodobno se u njemu navodi da je presuda ukinuta.

No, zasad nema popratnih obrazloženja i nisu poznati razlozi zbog kojih je presuda ukinuta. Nije poznato ni da li će se novo suđenje odvijati pred istim sudskim vijećem ili ne.

Obrana: Ovo je očekivano jer je presuda kontradiktorna

Kako piše Novi list u tiskanom izdanju, Kulišekovi odvjetnici ne mogu komentirati presudu Vrhovnog suda jer je nisu dobili, kao ni obrazloženje, ali su obaviješteni o tome da je presuda ukinuta. Navode kako je ovakva presuda za njih očekivana jer su smatrali da je prvostupanjska presuda kontradiktorna zbog različitih mišljenja psihijatrijskih vještaka (jedno je mišljenje bilo da je Kulišek zločin počinio neubrojiv, dok su dva mišljenja bila da je ubrojiv).

Odvjetnik obitelji ubijenog: Neugodno smo iznenađeni

S druge strane, zastupnik obitelji ubijenog kazao je da čekaju obrazloženje odluke, ali navodi da su neugodno iznenađeni rješenjem Vrhovnog suda. Komentirat će više kad dobiju obrazloženje.

Kulišek nakon čitanja prve presude: 'Je** se vama za pravdu'

Podsjetimo, Kulišeku je u lipnju 2017. izrečena presuda. Tijekom čitanja obrazloženja presude, Kulišek je vikao:

- Ovo je sramota za hrvatsko pravosuđe, ne moram ja ovo slušati, je** se vama za pravdu...

Nakon toga zatražio je da napusti sudnicu.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Jagodićeva majka Jadranka Volarić istaknula je da je zadovoljna presudom:

- U smislu zakona i pravde, zadovoljna sam presudom. Poslana je poruka svima onima koji ubuduće pomisle počiniti bilo kakav zločin, da im obrana na neubrojivost ubuduće neće prolaziti. Nijedna presuda neće vratiti mog sina, ali zadovoljna sam jer sam tri godine živjela za ovaj dan. Moj sin sigurno danas ovo gleda, a ja i dalje ponosno izgovaram njegovo ime. Danas dajem počast njegovoj nevidnoj duši. Kulišekova obitelj nikad mi nije izrazila sućut, čak su me i napadali pred sudnicom. Danas su i nebo i zemlja mirniji - rekla je majka.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U strašnim bolovima ga molio da prestane

Kulišek je, posjetimo, 13. srpnja 2014. godine došao do vrata stana na drugom katu zgrade u crikveničkoj Ulici Kralja Tomislava 118B s velikim nožem, razvalio ulazna vrata te, gotovo bez riječi, Jagodiću zadao 43 uboda nožem koji su ga usmrtili, iako ga je žrtva u strašnim bolovima molila da prestane.

ada je vidio da je u stanu Jagodićeva djevojka, potencijalna svjedokinja ubojstva, krenuo je na nju, uhvatio je te joj je također zadao dvadesetak uboda nožem.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

I Meriem ga je molila da stane, ali Kulišek je nije poslušao.

Nastavio ju je ubadati i kad je pala na pod, ostala ležati u lokvi krvi i pravila se mrtva. Kada je Kulišek napokon stao i otišao, Meriem je još bila pri svijesti i slabašnim je glasom zazivala pomoć, a život joj je spašen hitnom medicinskom intervencijom.

'Glasovi su mi rekli da moram ubiti vraga, i to nožem u srce'

Kulišek je pri kraju suđenja rekao da mu se u snu pojavljivao vrag s rogovima, a kasnije se taj vrag preobrazio u lik Jagodića.

- Mislio sam da ću ubiti zlo ako ubijem vraga. Ako nastupi smrt Sotone, onda prestaje zlo. Imao sam glasove u glavi, oni su me nagovarali na to. Govorili su mi da imam misiju, da moram ubiti vraga, nožem u srce. Pukao mi je film. Na kraju sam mu pokucao na vrata, napravio to što sam napravio i otišao, rekao je Kulišek u svojoj obrani pred sudom u Rijeci.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kulišek dodaje kako nije mogao kontrolirati svoj mozak i nije znao što se događa.

- Trajalo je to dva mjeseca, počeo sam osjećati veliki smrad, a imao sam i vizije. to sam sve pripisivao Jagodiću. Imao sam osjećaj da mi se Bog ubacio u glavu. Oko Jagodića se stvorila nekakva magija, sanjao sam demone, a pročitao sam da se Sotona može pojavljivati u obliku takvih smradova, govorio je.