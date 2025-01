Glavak iz Strasbourga: Plastika u morima napunila bi 11.000 Boeinga 747. Neodgovorni smo

Europarlamentarci su na ovotjednoj plenarnoj sjednici zatražili da Europska unija predvodi borbu za suzbijanje onečišćenja plastikom bez obzira na izostanak globalnog dogovora o rješavanju tog problema. Europski parlament je u Strasbourgu raspravljao o neuspjehu pregovora o UN-ovom sporazumu o suzbijanju onečišćenja plastikom održanim krajem prošle godine u Busanu u Južnoj Koreji i pozvao Europsku komisiju da tu borbu nastavi na području Unije.

Zemlje pregovaračice o globalnom sporazumu o suzbijanju onečišćenja plastikom nisu uspjele postići dogovor na skupu održanom u Južnoj Koreji krajem studenog i početkom prosinca 2024.. Pitanja koja su izazvala najveće podjele uključuju ograničenje proizvodnje plastike, upravljanje plastičnim proizvodima i opasnim kemikalijama te financiranje pomoći zemljama u razvoju u provedbi sporazuma.

Opcija koju je predložila Panama, koju je podržalo više od 100 zemalja, stvorila bi put za globalni cilj smanjenja proizvodnje plastike no mali broj zemalja petrokemijskih proizvođača, poput Saudijske Arabije, snažno se protivio naporima da se smanji proizvodnja plastike i nastojao koristiti proceduralne taktike za odgodu pregovora.

Povjerenik Europske komisije Magnus Brunner je otvarajući raspravu u Europskom parlamentu rekao kako je EU "duboko razočaran što u Busanu nismo osigurali ono čemu smo težili, naime pravno obvezujući sporazum protiv onečišćenja plastikom" ali najavio da će nastaviti raditi na postizanju ambicioznog globalnog dogovora.

Predstavnici većine zastupničkih klubova u raspravi su podržali nastojanja da se postigne globalni dogovor za rješavanje tog problema ali i poručili da Unija treba i samostalno nastaviti rješavati to pitanje na svom prostoru.

"Ako ne uspijemo postići obvezujuće međunarodne sporazume, Europa ne bi trebala bježati od toga da sama poduzme akciju" poručila je Liesbet Sommen ispred Europske pučke stranke, najvećeg zastupničkog kluba. Socijaldemokrat Christophe Clergeau poručio je da je sada pred Europskom komisijom "izazov da učini Europu kontinentom uzorom u ograničenju opasnih tvari u plastici".

Slične su poruke poslali i predstavnici ostalih klubova osim Patriota za Europu čija je predstavnica Barbara Bonte kritizirala, kako je ocijenila, pretjerani broj propisa u zaštiti okoliša u EU-u u odnosu na druge zemlje. "Dok druge zemlje ulažu svoje vrijeme u inovativna putovanja u svemir, umjetnu inteligenciju i razvoj poluvodiča, EU je zauzeta" propisima o pričvršćivanju čepa na plastičnoj boci, rekla je.

Glavak: Svake godine u oceanu završi količina plastike kojom se može napuniti 50 tisuća olimpijskih bazena

U raspravi je od hrvatskih eurozastupnika sudjelovala Sunčana Glavak (HDZ/EPP) istaknuvši da je potrebno odlučno djelovati u borbi protiv zagađenja plastikom.

“Nedostatak konsenzusa u Busanu ukazuje na složenost usklađivanja globalnih prioriteta, no rekla bih da nas to ne smije obeshrabriti. Plastični otpad postaje kriza našeg vremena. S više od 11 milijuna tona plastike mi zagušujemo oceane. To je 11 tisuća velikih aviona Boeing 747 ili s 11 milijuna tona plastike možete napuniti 50 tisuća olimpijskih bazena. Toliko smo zapravo neodgovorni”, kazala je Glavak ističući podatak da se stvara 30% više plastičnog otpada nego prije.

“Mi kao EU moramo nastaviti naše inicijative poput Europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu i Direktive o plastici za jednokratnu upotrebu, koje su već postavile snažan temelj, ali potrebno je učiniti još više”, rekla je Glavak poručivši povjereniku Europske komisije da će u tome imati punu potporu u Europskom parlamentu, priopćio je ured zastupnice.