Glavaš prodaje vilu: Ugostio je Mamića u njoj, doći će i Škoro

Ispred najpoznatije hercegovačke vile u Drinovcima, neslužbeno zvane 'Villa Croatica', one koja pripada Branimiru Glavašu, već se neko vrijeme nalazi natpis 'Za prodaju'. To velebno zdanje od 300 kvadrata na vrhu brda, sa kojeg puca pogled na cijelu Imotsku krajinu, ima pet klimatiziranih i luksuzno opremljenih soba, jednu kupaonicu, terasu, a prošle godine sagrađen je i veliki bazen.

Villa je sagrađena 2009. godine, za samo četiri i pol mjeseca, kako bi se u nju smjestio iz Hrvatske odbjegli Branimir Glavaš, nakon što je nepravomoćno osuđen na 10 godina zatvora za ratni zločin. Bilo je to vrijeme kada se Glavaševo suđenje predstavljalo kao montirani proces, a bio je to i 'napad' na Domovinski rat i branitelje pa je general uživao veliko povjerenje svojih prijatelja, suboraca, gospodarstvenika i političkih sljedbenika. Zbog toga su mu upravo oni uplaćivali velike donacije kako bi se ta kuća za njega što brže izgradila. Među donatorima je bio i njegov dugogodišnji i veliki prijatelj Zdravko Mamić.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Da, i sam sam bio iznenađen iznosima koje su donatori uplaćivali za kuću. Kao da su se nadmetali tko će dati više. Ne želim reći koliko je dao Mamić. On je bio kod mene u posjetu nekoliko puta dok sam živio tu, bio mi je podrška kao i ja njemu sada jer, kada god dođem u Hercegovinu, odem kod njega. On je moj prijatelj i ja ga se ne odričem ma šta god bilo - kaže Glavaš koji svoje prijateljstvo sa Mamićem nije nikada skrivao. Čak štoviše, Mamić je često dolazio u njegov dom u Osijeku, pa i svaki puta nakon sudske rasprave koje su vođene na osječkom Županijskom sudu.

Glavaša su u Drinovcima posjećivali mnogi poznati političari ali i javne osobe. Vila je opremljena tako da u njoj može boraviti veći broj ljudi pa je Glavaš upravo tu, dok je bio u bijegu pred hrvatskim pravosuđem, održavao sastanke sa čelnicima svoje stranke HDSSB.

Sada je potvrdio da ju prodaje iako ga, kako sam kaže, za tu kuću vežu i lijepe i ružne emocije i događaji. Otkako se vratio živjeti u Hrvatsku u nju dolazi povremeno, tijekom ljeta uglavnom. Bude u njoj po mjesec dana, na godišnjem odmoru, i vraća se doma u Osijek. Vilu je prepustio sinu Filipu koji je rekao da voli sa obitelji doći u Drinovce. Odatle su mu baka i djeda Glavaš, ali oni više nisu živi, pa Branimira i Filipa zapravo ništa osobito ne veže za to imanje. Osim toga, niti jedan od njih nema previše vremena koje bi provodili u vili.

- Vikendica se još vodi na moje ime, ali sam ju dao Filipu na raspolaganje. On je procijenio da bi se nju moglo turistički iznajmljivati pa je protekle godine prodao našu vikendicu na Ugljanu i u ovoj izgradio bazen kako bi bila zanimljivija za ljeto. No, nismo još imali nikakve goste u ovoj vili iako se na stranicama za iznajmljivanje turistima nudi za samo 600 eura. Javljali su se neki Arapi ali odustanu kada saznaju da je kuća zapravo u katoličkom dijelu. No ni ovaj kraj nije baš turistički atraktivan pa ne vjerujem da će biti osobitog interesa za najam, a posebno ne za prodaju. Ipak, stavili smo tablu pa ako naleti kupac, prodajemo - kaže Glavaš koji se i sada nalazi u Drinovcima gdje je proteklih mjesec dana.

Nije, kaže, definirao cijenu kuće jer je svjestan da ju ne može prodati za onoliko koliko doista vrijedi. Spreman je na pregovore oko cijene. U međuvremenu će u njoj zasigurno ugostiti i Miroslava Škoru koji 8. rujna u Drinovcima treba imati koncert.

- Škoro je moj prijatelj i pozvao sam ga da sa bendom prenoći u vikendici. Ima dovoljno mjesta. Rekao je da će se javiti - kaže Glavaš koji je još uvijek politički aktivan, dok mu traje saborski mandat. U srijedu, naime, već treba biti u Zagrebu na velikom koalicijskom sastanku kojega je sazvao Plenković. Nakon toga vraća se u Osijek.

