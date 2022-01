Proces i presuda protiv mene bili su politički naručeni od moje bivše stranke, HDZ-a iz kojeg me izbacio Ivo Sanader, ustvrdio je Branimir Glavaš u RTL Direktu. Poručio je kako on osuđuje ratni zločin, no kako će u ponovljenom suđenju iznijeti nove dokaze, među kojima su i četiri neovisne obdukcije, koje dokazuju da on nije umiješan u zločine u Osijeku tijekom Domovinskog rata. Za ratni zločin ponovo mu je počelo suđenje, nakon što je Ustavni sud 2015. ukinuo odluku Vrhovnog suda iz 2010. kojom je Glavaš proglašen krivim.

- Vrhovni sud je poništio presudu Županijskog suda. Ona je bila toliko nakaradna da ju nije Vrhovni sud nakon što je Ustavni sud ukinuo presudu Vrhovnog suda, ostala je prvostupanjska, Vrhovni sud je imao mogućnost potvrditi, preinačiti, ukinuti i vratiti. Prvostupanjska presuda Željka Horvatovića je bila manjkava da je ne bi ni 43 vrhovna suca uspjela skrpati, potvrditi ili preinačiti, već su je morali ukinuti - kazao je Glavaš Zoranu Šprajcu kojeg tuži jer ga je voditelj RTL Direkta nazvao ratnim zločincem.

Treba je ukinuti, nastavio je, jer je Krunoslavu Fehiru protuzakonito dat status krunskog svjedoka, te da treba ponovno utvrditi je li iskaz Gordane Getoš Magdić zakonit. Glavaš je kazao kako je suđenje bilo tendenciozno, politički naručeno, kao što je bila politički naručena i obdukcija.

- U ponovljenom postupku od 2017. godine sam naručio četiri neovisne kontrolne obdukcije. Jednu iz Beograda, čelni ljudi Medicinskog fakulteta Beogradu, Sarajevu i u Splitu i jedna kontrolni iz Osijeka. Četiri nalaza demantiraju naručeni policijski nalaz zagrebačkog centra za vještačenje - kazao je, dodajući kako je to u postupku.

Glavaš je ponovio kako on nije bio gospodar rata u Osijeku, te da nikad nije negirao da je ratni zločin počinjen, odnosno da sam govorio da nije počinjen.

- Bilo je ubojstava koja se podvode pod teška ubojstva, koja se mogu kvalificirati kao ratni zločin. Nisam to negirao, ja to osuđujem kako sam osuđivao 1991. tako osuđujem i danas i suosjećam s obiteljima i žrtvama - istaknuo je Glavaš koji se na kraju posvadio sa Šprajcom jer mu se ovaj nije htio ispričati jer ga je nazvao ratnim zločincem.

Iako je najavio da će to učiniti, na kraju je Šprajc zaključio da će to učiniti kad se završi sudski postupak, a Glavaš mu je odgovorio da je klevetnik.