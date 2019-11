Glavaš uz Zokija, Vilibor je za Kolakušića, a biskupi za Škoru

Branimir Glavaš u Osijeku je došao na štand SDP-a i dao svoj potpis podrške za kandidaturu za predsjednika Zoranu Milanoviću.

- Nitko ne može osporiti Milanoviću da je domoljub - obrazložio je Glavaš svoj neočekivani postupak pa dodao kako je Milanović fajter kod kojega nema licemjerja i laži, a također i diplomat, čovjek sa dosta zagrebačkog asfalta u nogama.

- Mi smo u velikoj mjeri politički suprotni, ali ja ga cijenim kao osobu. Nikada se ne miješa u trodiobu vlasti - dodao je.

Samo par sati kasnije, Milanović se ogradio.

- Želim se ograditi od te podrške jer Glavaš nije moje društvo. Mislim da je to poruka Plenkoviću. Radi se o čovjeku koji je optužen za teške ratne zločine i sud treba utvrditi pravorijek. Tu je najveći problem, nakon događaja 1991. u Osijeku gdje sud treba reći zadnju riječ, što to traje toliko dugo. To je nešto što ću kao budući predsjednik mijenjati, ako budem mogao, barem riječima i pritiskom. Taj postupak još traje i to nije pravo pravosuđe - rekao je Milanović.

Kolindu Grabar Kitarović podržao je vrh HDZ-a: Damir Krstičević, Davor Božinović, Goran Grlić-Radman, Tomo Medved, Dubravka Šuica, glavni državni inspektor Andrija Mikulić te bivša ministrica Gabrijela Žalac. Već odavno pobjedu joj je najavio Ljubo Ćesić Rojs.

- Pobijedit će opet naša draga predsjednica Kolinda. Ona nema konkurenciju, a poglavito ne među dobrim i simpatičnim pjevačima kakav je Škoro, koji može pobijediti na Splitskom, Omiškom ili Kajkavskom festivalu, ali ne i u predsjedničkoj utrci - rekao je autor doskočice “Ko je jamio - jamio”.

- Najveće su mi vrijednosti vjera, ljubav i domovina. Bez toga nas nema - izjavio je nakon objave kandidature Miroslav Škoro. Tjednik Nacional dobio je s Kaptola potvrdu da će dio svećenika navijati za njegovu pobjedu, a možda i aktivno joj pridonijeti.

- Već se sada nazire da se Crkva dijeli. Kardinal Josip Bozanić i umjereniji dio Crkve, s naglaskom na najveći dio mlađih novoizabranih biskupa, podržavaju aktualnu predsjednicu iako nitko od njih neće to javno reći - rekao je nedavno crkveni izvor Nacionalu. “S druge strane, radikali i pojedinci koji se mogu svrstati u NDH nostalgičare, bit će skloniji Škori. Međutim, taj dio koji je sklon Škori nije beznačajan, a neće se libiti ni javno istupiti u njegovu korist”, piše Nacional.

Iako se šuška kako bi sisački biskup Košić mogao podržati Škoru, on to do sad nije javno učinio. Živi Zid, stranka Ivana Vilibora Sinčića i Vladimire Palfi, koja se faktički raspala zbog svađe oko plaće u EU parlamentu, podržava Mislava Kolakušića. Iako je Plenković do sada grmio protiv populista, Kolakušić mu ne smeta.

