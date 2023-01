Glavašević o sukobu HDZ-ovke i Peović u Saboru: 'Šokiralo me od koga je to došlo. Sramotno'

Sramotno je u 2023. godini da imamo u Hrvatskom saboru retoriku kakvu smo možda imali prilike slušati devedesetih. To je diskriminatorno, sramotno i to jest govor mržnje. Šokiralo me da je takva izjava došla od Majde Burić - rekao je nezavisni zastupnik Zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević za N1 osvrnuvši se na sukob HDZ-ovke Majde Burić i Katarine Peović iz Radničke fronte.

Burić je Peović rekla da ima "rusoljubno i srboljubno srce".

- Osim što konstatno laže i manipulira i pokazuje svoje rusoljubno srce, vjerojatno i srboljubno, ona je upravo ta koja je, prema napisima određenih medijima, fizički napala svojeg partnera, ona je ta koja vrši nasilje kod kuće i skriva se iza svojeg vlastitog imuniteta - govorila je Burić pa ju je Jandroković zaustavio i dao joj opomenu, a Peović se u nevjerici digla na noge.

- Ja bih takvu retoriku očekivao od drugih zastupnika, a ne od Majde Burić. Žao mi je što se nije ispričala Katarini Peović. Premijer je odmah prepoznao da je to skandalozna izjava i njegova je reakcija ispravna. Majda bi se trebala ispričati Katarini, a svi mi u saboru bismo mogli potpisati jednoglasnu osudu takve retorike - rekao je Glavašević.

Govoreći o cirkusu koji je nastao tijekom saborske rasprave u kojoj pojedini zastupnici nisu birali riječi, Glavašević je rekao da jako ovisi tko tu gubi, a tko dobiva. Čini mu se da u takvim situacijama Plenković nije na dobitku.

- On reagira nekad na jedan, nekad na drugi način, a ponekad reagira i konstruktivno. Možemo vidjeti da na pitanju o ruskoj jahti taj njegov odgovor oscilira, nije bilo njegove poznate oholosti i to znači da se radi o pitanju gdje se on osjeća nesigurno i vidi problem", komentirao je.

'Plenkovićeva pitanja za obuku ukrajinskih vojnika je PR pokušaj da amortizira vlastite pogreške'

Premijer Andrej Plenković je jučer tijekom svakog pitanja zastupnika podsjećao da nisu glasali za podršku sudjelovanja Hrvatske u vojnoj misiji EU u Ukrajini, a Glavašević kaže da to nije nimalo sadržajno.

- To je njegov PR pokušaj da amortizira vlastite pogreške. U saboru je bilo više od 130 zastupnika koji su podržavali Hrvatsku u misiji EUMAM. Bila su dva prijedloga na stolu, jedan HDZ-ov, drugi Zeleno-lijevog bloka. Imali su male razlike, jedna je bila vezana za obuku, a druga za proceduru - rekao je.

- Za jedan nismo glasali mi, zato što smo smatrali da je neustavan, za drugi nisu glasali HDZ-ovci iz kojeg god razloga, ali Plenković je jedini premijer koji u saboru ima većinu, a nije uspio skupiti dvotrećinsku većinu - rekao je Glavašević za N1.

'Veća je sramota da ti pobjegne ruska zaplijenjena jahta nego da nismo dogovorili format sudjelovanja u misiji za Ukrajinu'

Glavašević misli da je potpuno promašeno prozivati zastupnike koji su glasali protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

- Sva istraživanja su pokazivala da građani, za razliku od njega, imaju ambivalentniji stav na koji način Hrvatska treba sudjelovati u toj misiji. To je pitanje njegove podjele koga želi nazvati putinofilom. Također je jasno, ako ti pobjegne ruska jahta koja je bila zaplijenjena, a nitko ne zna kako se to dogodilo, mislim da je to ipak veća sramota od toga da se nismo mogli dogovoriti oko formata sudjelovanja u misiji koju velika većina saborskih zastupnika podupire - kazao je.

Dodaje da je nestanak jahte ogroman propust te da se treba utvrditi tko je odgovoran.

Najčitaniji članci