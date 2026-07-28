Glavina još postrožio pravila, evo koje sve račune će morati objavljivati sportski savezi!

Od sljedećeg tjedna hrvatski sport čeka tektonska promjena. Ne samo da će sutra biti izabran novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, nego će na snagu stupiti novi pravilnik koji propisuje transparentniju rad i objavu većine računa koje HOO i sportski savezi plaćaju. Danas je u Narodnim novinama objavljen novi Pravilnik o programu javnih potreba u sportu kojim Ministarstvo turizma i sporta koje donosi značajne promjene. U odnosu na prvotno predloženi Pravilnik koji je bio u javnom savjetovanju, Ministarstvo je dodatno postrožilo kriterije.

Prvi prijedlog je bio da će HOO i nacionalni sportskih savezi, njih 88, morati objavljivati u realnom vremenu plaćene račune, odnosno kako su trošili novac koji im je stigao iz državnog proračuna. U konačnoj verziji koja je objavljena danas, tu obvezu su proširili na sav javni novac. Dakle, HOO i savezi će morati objaviti račune koje su platili i od sponzorstva državnih i lokalnih tvrtki(primjerice HEP, Janaf, Hrvatska lutrija i ostali), račune za potrošnju novca koje su dobili od Hrvatske turističke zajednice, ali i račune za utrošeni novac iz lokalne i regionalne samouprave i njihovih tijela(gradovi, općine, županije, turističke zajednice, tvrtke). Savezi će već od sljedećeg tjedna po novim pravilima morati unositi svoje programe rada koje financira država, ali objava računa kreće od prvog dana 2027. godine. Time imaju vremena za prilagodbu.

24sata se već četiri mjeseca zalažu za objavu svih računa po uzoru na zakonsku obvezu koju imaju gradovi i općine. I ova stroža pravila imaju jednu "rupu" po kojoj će i dalje računi pomoću kojih je Vedran Pavlek izvlačio novac iz Skijaškog saveza moći ostati skriveni i od javnosti i od ostalih članica nekog sportskog saveza. Naime, savezima se ne propisuje objava računa od privatnih sponzora, nego samo objava ukupnog iznosa novca kojeg su dobili od privatnih sponzora. Pavlek je znao da državni novac i ranije ima jaču kontrolu i upravo je u tome bit njegova modela. Javni novac je trošio opravdano, sve potkrijepljeno vjerodostojnim računima - tako su bar utvrdile kontrole HOO-a i Ministarstva. Međutim, novac od brojnih privatnih sponzora je trošen za fiktivne fakture. U 11 godina ih je bilo 226 i svaki mjesec je uz pomoć mreže suradnika izvlačio između 90 i 160 tisuća eura, a Uskok ga tereti da je u 11 godina izvukao 30 milijuna eura!

Ministarstvo se pravda da oni ne mogu pravilnikom koji regulira potrošnju javnog novca, nametati obvezu za privatni novac. Međutim, Vlada obuhvatnijom reformom može propisati da i sve neprofitne udruge koje se sufinanciraju javnim novcem u određenom postotku (od sportskih saveza, pa do udruga civilnog društva i udruga u kulturi) moraju objavljivati sve račune. Ostaje vidjeti hoće li biti volje za takvu potpunu transparentnost.

Još jedna velika novost je da, kad neki savez dobije novac za sufinanciranje nekog natjecanja, morat će objaviti također sve račune, pa i one koje je platio novcem od sponzora, a ne samo državnim novcem. Osim što financira potrebe u sportu, Vlada godišnje izdvaja između 15 i 20 dodatnih milijuna eura za velika natjecanja poput europskih, svjetskih prvenstava u nekom sportu koja se organiziraju u Hrvatskoj. Čim Vlada sufinancira takvo događanje, svi računi će morati po novom biti dostupni javnosti. I još jedna važna novina, sportski savez kojem je sufinancirano natjecanje, morat će dostaviti dokaz da je tražio barem tri ponude za sve usluge, robu i radove koje je platio za to natjecanje. Osim toga, neće se državnim novcem više moći plaćati smještaj glavešinama i delegatima u hotelima s pet zvjezdica nego je maksimum četiri zvjezdice.

Dosad smo pisali o brojnim primjerima kada se za natjecanja uzimaju podobne tvrtke bez javne nabave, a također smo otkrili i primjere lažnog prikazivanja troškova državi. Međutim, Pravilnik nije propisao kazne za kršenje, nego će to biti propisano tek izmjenama Zakona o sportu.

Ministarstvo je poslalo i priopćenje u kojem ministar Tonči Glavina najavljuje i dodatne izmjene pravila za sport.

- Donošenjem ovog Pravilnika napravili smo važan iskorak prema transparentnijem i odgovornijem sustavu financiranja sporta. Po prvi put uvodimo obvezu javne objave svih dodijeljenih javnih sredstava, uključujući i sredstva trgovačkih društava u državnom vlasništvu, Hrvatske turističke zajednice, županija, gradova i općina. Uvodimo potpunu transparentnost programa, troškova i kriterija dodjele sredstava te sustavnu evidenciju i financijsko praćenje njihova korištenja u realnom vremenu. Time stvaramo sustav u kojem će svaki euro javnog novca namijenjen sportu biti jasno vidljiv, opravdan i podložan nadzoru - kaže je ministar turizma i sporta Tonči Glavina u priopćenju.

Navodi se i ministar od novog vodstva Hrvatskog olimpijskog odbora i svih njegovih tijela očekuje maksimalnu suradnju, potpunu posvećenost unapređenju procesa te dosljednu primjenu načela transparentnosti i odgovornosti u radu.

Pravilnikom se uvodi standardizirano planiranje i praćenje programa korisnika, javna objava financijskih planova i izvršenja te digitalno praćenje provedbe putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISUS), čime se dodatno jača odgovornost i učinkovitost upravljanja javnim sredstvima.

Ministar Glavina najavio je i nastavak reforme sustava financiranja sporta.

- Do kraja godine izmijenit ćemo i Zakon o sportu, a dio izmjena odnosit će se na drukčiji, transparentniji sustav dodjele sredstava nacionalnim sportskim savezima putem Hrvatskog olimpijskog odbora. Cilj nam je uspostaviti jasna pravila, jednake kriterije za sve i dodatno ojačati povjerenje u način na koji se ulaže javni novac u hrvatski sport - kaže Glavina u priopćenju.