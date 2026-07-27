Varvodić Olimpijskom odboru: Otvorimo izbore u srijedu za javnost, vratimo povjerenje...

U srijedu će delegati svih sportskih saveza izabrati novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je Zlatko Mateša podnio ostavku na funkciju na kojoj je proveo 24 godine. Od tri kandidata, Miroslav Buljan nije istupao u javnosti, a najveća bitka i u javnim istupima, ali i pozadinskim lobiranjima, vodi se između Dragana Primorca i Josipa Varvodića. Primorac je čelnik Taekwondo saveza, a Varvodić čelnik Plivačkog saveza. Obojica imaju širu podršku saveza, s tim da su najveći, loptački timski sportovi podržali Varvodića. Primorac je pak tvrdio da već ima podršku većine, dok Varvodić to osporava.

Izbori će se održati u srijedu poslijepodne, a uoči njih je Varvodić pozvao Hrvatski olimpijski odbor da otvori izbornu skupštinu za javnost. Kandidati će imati i predstavljanje programa, a vjerojatno će se povesti i rasprava. Varvodić smatra da je to od interesa za javnost, pa poziva v.d. predsjednicu HOO-a Sandu Čorak i glavnog tajnika Sinišu Krajača da odobre prisustvovanje novinarima.

Varvodić je poslao priopćenje u kojem poručuje sljedeće:

Nikada važniji izbori za hrvatski sport su pred vratima. S obzirom na rastući interes javnosti za novog čelnika krovne sportske organizacije u državi, pozivam Hrvatski olimpijski odbor da sjednicu Izborne skupštine, kao i sami izborni proces, otvori za javnost i novinare. Tako bi se omogućila i transparentnost cijelog postupka i građanima poslala jasna poruka, a to je da se izbori odvijaju u skladu s propisima. Izbjeglo bi se i ono čemu tjednima svjedočimo, a to su različita, često i neispravna, tumačenja podrški i stavova.

To bi ujedno bio i važan korak prema novoj kulturi upravljanja hrvatskim sportom, za što se zalažem od samog početka. Od objave svoje kandidature za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora vrlo sam jasan i otvoren u namjeri da naglasak stavljam na svoj program koji mora donijeti dubinske i temeljite promjene i od toga neću odustati. Kao što sam i navodio u svojem programu „Zajedno za razvoj hrvatskog sporta“, moramo vratiti sport sportašima. Trebamo sustav koji stvara pobjednike i koji ravnopravno dodjeljuje i kontrolira financijska sredstva.

Sve što se događalo prethodnih tjedana neupitno je zadalo težak udarac ugledu institucija. Tjednima upozoravam na pritiske kojima su izloženi članovi različitih sportskih saveza. Nakon gotovo tri desetljeća, imamo priliku odabrati vodstvo kojem je stalo do sporta, a ne vlastitog interesa.

Ako želimo vratiti povjerenje građana, moramo im otvoriti vrata i jasno prikazati tko je tko i za što se točno zalaže.