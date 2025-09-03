Obavijesti

OČEKUJE RAST KROZ GODINU

Glavina o sezoni i padu u 'špici': 'Tržište im je poslalo poruku...'

Ministar je poručio da su najveći dobitnici sezone oni koji su pazili na omjer cijene i kvalitete, dok su oni koji nisu dobili jasnu poruku tržišta

Vlada je zadovoljna ovogodišnjom turističkom sezonom, a prema riječima ministra turizma Tončija Glavine, ispunjeni su svi strateški ciljevi. Gostujući u Dnevniku Nove TV, ministar je naglasio kako je Hrvatska prvi put ostvarila rekordne rezultate turističkog prometa na razini cijele godine, a ne samo u srpnju i kolovozu.

Na pitanje je li pad u srcu sezone razlog za alarm, Glavina je odgovorio da nije, jer je vizija Vlade razviti cjelogodišnji turizam. „Glavni dio sezone trebao bi zadržati otprilike isti rezultat, a ostatak godine nositi dodatni rast“, naglasio je.

Dodao je da su poduzetnici također ostvarili dobre rezultate. „Kad pogledate drugi od strateških ciljeva konkurentnog turizma, mi činjenično imamo rekordnu potrošnju. Podaci u prvih osam mjeseci ove godine govore da nam je u osnovnim turističkim djelatnostima potrošnja rasla 9,9 posto, a broj izdanih računa oko 3,8 posto“, rekao je Glavina te dodao da je prosječna plaća u turizmu iznad državnog prosjeka.

Ministar je poručio da su najveći dobitnici sezone oni koji su pazili na omjer cijene i kvalitete, dok su oni koji nisu dobili jasnu poruku tržišta. Kao izazov za budućnost naveo je nepovoljnu strukturu smještaja i slabiju cjenovnu konkurentnost u odnosu na mediteranske rivale.

