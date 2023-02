'Glavna državna odvjetnica će doći tu idući tjedan i, Boga mi, odgovarati na brojna pitanja'

Zanimljivo je koliko su HDZ-ovci zadnjih dana lagali kako bi sakrili korupciju, klijentelizam, pogodovanje svojim rođacima, što ovih dana izlazi na vidjelo u količini koja se ne pamti još od vremena Ive Sanadera, komentirao je šef SDP-a Peđa Grbin nakon novog jučerašnjeg istupa premijera Andreja Plenkovića, kojeg su novinari "rešetali" zbog poruka koje su njegovi suradnici, ministri i zastupnici slali tadašnjem direktoru Hrvatskih šuma Krunoslavu Jakupčiću oko zapošljavanja u tom javnom poduzeću.

Plenković i HDZ danima sve to relativiziraju i okreću priču na oporbu i predsjednika Republike Zorana Milanovića ističući da u svom očaju zbog brojnih uspjeha Vlade izmišljaju ne-teme.

- Ovo što se događa u Hrvatskoj nije normalno, postali smo zarobljena država i društvo. Ovakvim načinom upravljanja državom gdje se predsjednik Vlade brine o zapošljavanju pripravnika lovstva, a ne o stvarnim problemima građana, ovo društvo naprijed naprosto ne može - kaže Grbin i naglašava kako se ta priča mora ispitati do kraja.

- Jer, kao i u slučaju Platak u kojem je zbog medijske intervencije došlo do toga da je DORH zatražio dodatne izvide, tako ćemo i u slučaju SMS afere doći do istine. Na svojoj koži sam osjetio da je sve tema, nema zabranjene teme, o svemu ćemo govoriti pa ako želimo pričati o Zoranu Milanoviću pričat ćemo i o Zoranu Milanoviću do mile volje - uzvraća šef SDP-a na tvrdnje premijera da oporba ovakvim, za njega ne-temama, skreće pozornost s Milanovića.

- Neće nas spriječiti da govorimo o onome što se događalo, za sada, u Hrvatskim šumama, ali tko nam jamči da se isto tako ne postupa i drugdje. Imamo tu i slučaj INA-e, u kojoj HDZ-ovac na račun Plenkovićevog prijatelja isplati puste milijune. Slične stvari su se događale i drugdje samo ti mobiteli nisu uzeti u obradu - kazao je Grbin koji se obrušio i na koalicijske partnere HDZ-a.

- Odlučili su biti uz Plenkovića bez obzira na sve i relativiziraju afere jer žele ostati u svojim foteljama i većina je čvrsta kao armirani beton jer ih veže interes. Većina može puknuti samo ako jedna od stranaka odluči da im je javni interes ispred njihovog osobnog, a na opoziciji je da o tome govori i pokuša problem raščistiti do kraja - poručio je.

A jedan od načina kako će to raščistiti, dodao je, jest pozivanjem glavne državne odvjetnice u Sabor.

- Glavna državna odvjetnica idući će tjedan doći na vrući stolac i, Boga mi, odgovarat će na brojna pitanja i pitanje je hoće li Antikorupcijsko vijeće, Odbor za pravosuđe i plenarna sjednica biti dovoljni da razgovaramo o onome što u toj instituciji ne štima. Nakon što je Zlata Hrvoj Šipek u tajnosti došla na čelo DORH-a i koju premijer zove da bi iznio svoje mišljenje o postupanjima DORH-a kada on to smatra shodnim, sve je krenulo k vragu, ali srećom imamo Ured europskog javnog tužitelja gdje ipak ne može dignuti telefon i ponašati se kako je naviknuo - zaključio je Grbin.

