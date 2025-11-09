NOVI EXPRESS Prema procjenama, obrambeni štit glavnoga grada vrijedan je između 20 i 30 milijardi dolara – što ga čini ne samo najmoćnijom nego i najskupljom protuzračnom konstrukcijom na svijetu
KAKO BRANE MOSKVU PLUS+
Glavni grad Rusije štite sustavi S-500 koji mogu rušiti satelite
Čitanje članka: 5 min
Društvenim mrežama širi se satelitska karta Moskve s koncentričnim krugovima guste PZO obrane Moskve sustava zemlja–zrak. Na snimkama se jasno vidi ono što su mnogi naslućivali – da je ruska prijestolnica pretvorena u tehnološki bastion, grad nad kojim se nebo više ne vidi golim okom nego kroz radarske ekrane i zapovjedne algoritme. Iza tih koncentričnih linija krije se cijela doktrina, sustav koji ne poznaje slučajnost nego samo nadzor, reakciju i kontrolu.
