<p>U Washingtonu se u subotu očekuje velik prosvjed protiv rasizma i policijske brutalnosti, možda jedan od najvećih ikad, zbog nedavnog policijskog ubojstva Georgea Floyda, rekao je načelnik policije.</p><p>Neki aktivisti na društvenim medijima pozvali su da se na prosvjedu okupi milijun ljudi.</p><p>Ubojstvo Afroamerikanca Georgea Floyda izazvalo je masovne prosvjede i nasilje širom zemlje koji traju već 12 dana zaredom, a prosvjeduje se i u mnogim gradovima svijeta.</p><p>George Floyd (46) ubijen je 25. svibnja u Minneapolisu. Ubio ga je bijeli policajac pritiskajući mu vrat koljenom devet minuta dok se nije ugušio.</p><p>„Imamo puno javnih informacija koje sugeriraju da bi skup ove subote mogao biti jedan od najvećih koje smo ikad imali u gradu”, rekao je načelnik policije Peter Newsham za mjesne medije, dodajući da će veći dio središta grada biti zatvoren za promet.</p><p>Newsham nije rekao koliko očekuje prosvjednika, no mediji očekuju desetke tisuća.</p><p>Guverner Sjeverne Karoline Roy Cooper naredio je da sve zastave na državnim institucijama budu u subotu spuštene na pola koplja u čast Floydu, koji je rodom iz grada Fayettevillea u toj državi. U gradu će biti organizirana i memorijalna služba koju će prenositi televizija.</p><p>Prosvjedni skupovi u petak su među ostalima održani u Atlanti, Los Angelesu, Minneapolisu, Miamiju, New Yorku i Denveru, a prosvjednici su se ponovno u velikom broju unatoč kiši okupili i ispred Bijele kuće.</p><p>Noćni prosvjedi bili su pretežito mirni, ali situacija je i dalje jako napeta premda više lokalnih vlasti poduzima mjere u cilju reforme policijskog postupanja.</p><p>Savezni sudac u Denveru naredio je, primjerice, gradskoj policiji da više ne koristi suzavac, gumene metke i drugo neubojito oružje protiv prosvjednika.</p><p>„Ovdje je riječ o mirnim prosvjednicima, novinarima i liječničkim ekipama koji su postali mete ekstremnih taktika za gušenje pobuna, a ne prosvjeda”, istaknuo je sudac R. Brooke Jackson u presudi.</p><p>Demokratski čelnici Minneapolisa izglasali su zabranu korištenja zahvata koljenom i gušenja, dok je guverner Kalifornije Gavin Newsom rekao da će zabraniti obuku policijaca za zahvate slične onom koji je primijenjen na Floydu.</p><p>Gradonačelnik Los Angelesa Eric Garcetti, demokrat koji je u travnju predložio povećanje financiranja za policiju, ovaj je tjedan promijenio stajalište i kazao da će tražiti da se gradskoj policiji smanji proračun za 150 milijuna dolara.</p><p>Guverner New Yorka Andrew Cuomo rekao je da bi njegova država trebala predvoditi u usvajanju reformi pod nazivom „Izgovorite njihovo ime”, koje predviđaju među ostalim da policijska dokumentacija o disciplinskim postupcima bude javno dostupna te zabranu zahvata gušenjem.</p><p>„Floydovo ubojstvo bila je prekretnica”, rekao je demokrat Cuomo. „Ljudi govore da je bilo dosta”.</p><p>Prosvjedi se u subotu očekuju i u mnogim gradovima širom svijeta.</p>