Floyd nije imao šanse: Uz njega je stajao policajac koji je prije 6 godina prebio Afroamerikanca!

Osim Chauvina i Thaoa, u ubojstvu su sudjelovali i Thomas Lane, kao i Alexander Kueng. I Chauvin i Thaou imaju 'mrlje' u svojoj policijskoj karijeri, a na ostala dva policajca dosad nisu imali pritužbi

<p>Nije Derek Chauvin bio jedini policajac koji je 'zaslužan' za ubojstvo, pošto je na mjestu zločina stajalo još policajaca.</p><p>Jedan od njih koji je samo stajao tamo i gledao kako Floyda ubija njegov kolega, prije 6 godina bio je umiješan u nasilni incident, kada je brutalno prebio jednog Afroamerikanca pri uhićenju, a u zatvor ga je odveo samo u gaćama i majici s kratkim rukavima.</p><p>Dotični Tou Thao jedan je od četvorice koji su dobili otkaz zbog umiješanost u Floydovo ubojstvo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Nemiri u Americi zbog smrti Georgea Floyda:</strong></p><p>- Htjela bih da ti policajci budu optuženi za ubojstvo jer je to ono što su napravili - ubili su čovjeka. Vjerujem kako će pravda biti zadovoljena - izjavila je Bridget Floyd, sestra žrtve.</p><p>Osim Chauvina i Thaoa, u ubojstvu su sudjelovali i Thomas Lane, kao i Alexander Kueng. I Chauvin i Thaou imaju 'mrlje' u svojoj policijskoj karijeri, a na ostala dva policajca dosad nisu imali pritužbi.</p><p>Thao je policijsku akademiju završio 2009, ali godinu dana nije radio. 2012. se vratio u policiju. Prema službenim statistikama, već je bilo pritužbi na ponašanje ovog policajca, ali nije došlo do disciplinskog postupka. Detalji tih šest prijava još uvijek nisu poznati. </p><p>2017. godine njega i još jednog policajca tužio je Lamar Ferguson (26), nakon što su koristili silu tijekom njegovog uhićenja koje se dogodilo 7. listopada 2014. Prema izvješću, Ferguson je tada rekao kako su ga tukli i klečali mu po tijelu i licu, a incident je bio toliko nasilan da je na kraju završio sa slomljenim zubima, masnicama i ostalim ozljedama.</p><p>Ferguson i njegova djevojka koja je bila trudna mirno su hodali od Fergusonove bake prema svom domu, a policajci su ih odlučili zaustaviti i pretražiti ih, bez objašnjenja.</p><p>Thao je tada rekao Fergusonu da ima nalog za njegovo uhićenje. Nakon nekog vremena su ga počeli tući i bacati na pod. Dvojica su ga nakon prebijanja odvela u bolnicu, gdje nije zadržan, unatoč tome što je imao ozbiljne ozljede. I tako je polugol odveden nu zatvor. </p><p>Policija Minneapolisa je platila 25.000 dolara i nagodila se u toj tužbi. </p><h2>Chauvin često rješavao probleme primjenom sile</h2><p>Chauvin (44) je uz policijski posao radio i kao zaštitar u jednom noćnom klubu. Navodno u istom gdje i George Floyd, no nema dokaza da su se njih dvojica poznavala. </p><p>No vlasnica tog noćnog kluba istaknula je da je Chauvin često probleme rješavao primjenom sile. Odnosno, 'koristio je suzavac i nekonvencionalne metode' kada one nisu bile potrebne.</p><p>U 19 godina službe za policiju Minneapolisa Chauvin je imao više do 15 prijava na njegov rad. Za sve prijave prošao je nekažnjeno, a policijska arhiva kaže da nije bilo dokaza da ga se suspendira. Policija Minneapolisa nikada nije objavila te podatke javno. I ranije je sudjelovao u slučajevima kada je policija primjenjivala silu i ubijala ljude.<br/> </p>