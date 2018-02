'Glavni su bili Mikulić, Sapunar i Livaković, a Kalmeta paravan'

Bivši vlasnik Kamen Ingrada Vlado Zec posvjedočio je na suđenju za izvlačenje novca iz cestarskih poduzeća da su glavnu riječ u HAC-u vodili Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić i Josip Sapunar, dok im je bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta koji je prvooptuženi u ovom slučaju bio samo paravan.

"Glavnu riječ u HAC-u je u to vrijeme vodio trolist - Livaković, Mikulić, Sapunar i oni su se ponašali kao da je HAC njihova privatna firma, a ostali su bili marginalci", kazao je Zec na klupi za svjedoke zagrebačkog Županijskog suda.

Dodao je da su se izvođači morali ponašati kako su oni htjeli, što je nekima i odgovaralo te da je "osnovni princip bio dogovorna, a ne tržišna ekonomija".

"Što se tiče Božidara Kalmete, on je površinski mogao nešto znati, no on je imao i druge resore i smatram da je on bio ovom trolistu samo paravan, a oni su stvarali sliku kako je sve u redu", kazao je Zec.

Ustvrdio je i da su se radovi u vrijeme te ekipe na čelu HAC-a obavljali po većim cijenama od tržišnih te da je postojala A i B grupa izvođača koji su se međusobno dogovarali koliko će tko ponuditi. To je u konačnici rezultiralo da je cijena kilometra autoceste bila znatno povećana, zaključio je Zec.

"Radila se autocesta prema Splitu, Rijeci, Varaždinu, građevinari su imali posla preko glave i dogovarali su kako tržno nastupiti, a u tome je sudjelovala i Uprava HAC-a, što je za mene bilo neprihvatljivo", posvjedočio je Zec.

Ustvrdio je i kako je on smatrao da se treba raditi po tržnim cijenama, da natječaji trebaju biti realni te da se na njih trebaju javljati i tvrtke izvan Hrvatske. "No, to je bilo protivno interesu Uprave HAC-a koja je poduzimala sve da se na natječaj ne javi nitko izvan Hrvatske", rekao je Zec koji vjeruje da je razlog tomu bilo sakrivanje prave cijene kilometra asfalta.

Inače, riječ je o poduzetniku koji je zbog gospodarskih malverzacija više puta pravomoćno osuđivan i odslužio je zatvorsku kaznu, a posljednja nepravomoćna presuda izrečena mu je u studenome 2016.

Uskok tvrdi da je Kalmeta povezao ljude iz svojeg ministarstva, Hrvatskih cesta (HC) i Hrvatskih autocesta (HAC) te da je sa suradnicima podijelio preko 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz javnih tvrtki za održavanje i izgradnju cesta, a optužen je i da je narudžbom promidžbenog filma Prometna renesansa Hrvatske ministarstvo kojem je bio na čelu oštetio za više od 600 tisuća kuna.

Uz Kalmetu, koji odbacuje sve optužbe, na optuženičkoj klupi su se našli i njegovi državni tajnici te dužnosnici u HAC-u Livaković i Mikulić. Nekadašnji financijski direktor HAC-a Sapunar sporazumno je osuđen nakon što je tužiteljima ispričao da je Livakoviću i Mikuliću nosio novac izvučen iz HAC-a.