Glavni tajnik DP-a ograđuje se od Penave? 'To nema apsolutno nikakve veze sa strankom...'

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava šokirao je javnost određujući tko će i kako u Vukovaru obilježavati Dan sjećanja na žrtve, te objavom da oni koji ne pristaju na proustašku ikonografiju nisu dobrodošli u Vukovaru. Šokantan je i plakat na kojem je istaknutu slovo U te pozdrav Za dom spremni...

Glavnog tajnika Domovinskog pokreta Josipa Dabru i zamolili smo da prokomentira izjavu predsjednika stranke i gradonačelnika Vukovara Ivana Penave:

- Trebate pitati predsjednika stranke, odnosno gradonačelnika, ja sam glavni tajnik stranke ali sve ovo što predsjednik radi, on radi kao gradonačelnik grada Vukovara, a ne kao predsjednik Domovinskog pokreta. Tako da ja ne mogu govoriti u tom kontekstu, to nema apsolutno nikakve veze s Domovinskim pokretom, kazao nam je doslovno Josip Dabro.

Član predsjedništva Domovinskog pokreta Damir Markuš ima dvojbe oko korištenja lika Jean Michela Nicoliera:

- Podržavam gradonačelnika Vukovara, ne vidim ništa sporno, zašto ove godine ne bi bio HOS ili neka druga postrojba koja je došla u Vukovar, ne vidim problem u tome - kazao je na početku.

Podsjetili smo ga da je majka vukovarskog branitelja Nicoliera izjavila kako ne bi doupstila korištenje lika svog sina na Penavinim plakatima s ustaškim konotacijama. Markuš smatra da je obitelj tog vukovarskog branitelja bila pod pritiskom:

- Vidio sam to, mislim da se to vrši pritisak na obitelj, ne vjerujem da je to sve baš tako kako tamo piše. Nije se nitko žalio kada je most imenoven po njemu na moju inicijativu, kasnije je postavljena bista pa i slika Jean-Michela Nicoliera u uredu gradonačelnika, tako da mi je ovo sve malo čudno. Mislim da je obitelj pod pritiskom Ministarstva branitelja, kazao nam je.