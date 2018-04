Glavni uzrok nepovjerenja u medije danas su lažne vijesti. One postoje od kada je i vijesti. Danas se lako proizvode i distribuiraju. Obično iza fake newsa stoji neka velika organizacija, politička stranka, udruženje ili lobby. Osnovna funkcija lažnih vijesti je da oslabi povjerenje u medije. Razlika između lažne i pogrešne vijesti jest ta što kod lažnih vijesti postoji određena intencija. Jasno je da ako ne dozvolimo medijima da objavljuju ono što nam se ne sviđa, onda će to objaviti netko drugi.

Da bi uopće ostvarili profit, morate imati povjerenje. Da bi imali povjerenje, morate dugotrajno biti istiniti i točni, objektivni i neovisni. To je poanta. Naše vrijeme je ograničeno i to vrijeme koje korisnik poklanja mediju je uistinu vrijedno i pokazuje kako je vrijedan i sadržaj na kojeg ga troši. To vrijeme koriste i oglašivači jer znaju da čitatelji dolaze po informacije u onaj medij od kojeg imaju povjerenje.

- Trajne vrijednosti koje su postojale i prije, one su i dalje temelj na kojima mediji moraju inzistirati. To im je jedina garancija da će preživjeti. Iskreno sumnjam da bi društvo preživjelo bez medija. Slobodno društvo nije postojalo bez slobodnih, objektivnih i neovisnih medija i ne vjerujem da može postojati bez njih - rekao je glavni urednik 24 sata, Goran Gavranović.

- Pozvao bih se na poznatu izjavu Georgea Orwella koji je rekao kako je zadaća medija da objave ono što netko ne želi da bude objavljeno, a sve ostalo su odnosi s javnošću. 24sata uistinu ima veliko povjerenje svojih čitatelja što se vidi po brojkama čitanja, vremena čitanja, frekvencije dolazaka i vjernosti. U svim tim brojkama smo mi apsolutno prvi po svim parametrima i u usporedbi sa svima drugima. Ljudi su i danas kao i prije podjednako vjerovali medijima no, danas postoji mnogo više izbora gdje se možemo informirati pa se možda zbog toga čini kako se tradicionalnim medijima manje vjeruje.

- Za mene je 'fake news' sve što me želi navesti na krivi trag kako bih izgubila povjerenje. Ne vjerujem medijima dok im je profit glavni interes - kazala je Anđela Buljan Šiber iz Izonea.