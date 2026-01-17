Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hitna na Rebru pred kolapsom
Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Hitni prijem na Rebru pred kolapsom. Krenuli pregledi za obvezni vojni rok. Ustaško skandiranje u Splitu izazvalo reakcije. APN traži prazne stanove za najam. Turizam u EU raste, Hrvatska pri dnu. Alarm zbog mikroplastike u Jadranu. Prosvjedi protiv Trumpa u Danskoj i na Grenlandu. Vukovar reže plaće gradskim zaposlenicima. Film "Svadba" rasprodan prije premijere. Livakovićev povratak u Dinamo pod upitnikom. Barco stigao u Rijeku, prvi Peruanac u HNL-u.