Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ljudi velikog srca u sat vremena ispunili želje djeci iz Nazorove...

DIVNI PRIZORI KRAJ ROGOZNICE

VIDEO Kakav susret: Dvije tune iskočile iz mora u lovu na ribu. 'Mislili smo prvo da su dupini' Dvije tune u suton iznenadile su našeg čitatelja dok je bio na moru kraj Rogoznice. Kako nam je ispričao, na prvi pogled je pomislio da su iskočili dupini ispred njega. - Ali onda su se ukazale dvije veličanstvene tune u cijeloj svojoj ljepoti - dodao je čitatelj. Tune su potom ispred njega iskočile u lovu na sitnu ribu.

