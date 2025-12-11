Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ljudi velikog srca u sat vremena ispunili želje djeci iz Nazorove...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čitatelji 24sata u samo sat vremena ispunili su sve blagdanske želje djece iz Nazorove. Troje migranata poginulo je nakon prevrtanja čamca u Savi kod Slavonskog Broda, a spasilačke službe i građani borili su se s jakom bujicom. Gabrijela Žalac premještena je u kaznionicu u Požegi, dok Bačićevi zakoni o prostornom uređenju izazivaju žestoke reakcije struke i oporbe. U javnost je procurio navodni dio američke strategije koji govori o razbijanju europske unije, a Milanović je ponovno oštro kritizirao Francusku zbog prodaje aviona Srbiji.

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ljudi velikog srca u sat vremena ispunili želje djeci iz Nazorove... | Video: 24sata/Video
DIVNI PRIZORI KRAJ ROGOZNICE

VIDEO Kakav susret: Dvije tune iskočile iz mora u lovu na ribu. 'Mislili smo prvo da su dupini'

Dvije tune u suton iznenadile su našeg čitatelja dok je bio na moru kraj Rogoznice. Kako nam je ispričao, na prvi pogled je pomislio da su iskočili dupini ispred njega. - Ali onda su se ukazale dvije veličanstvene tune u cijeloj svojoj ljepoti - dodao je čitatelj. Tune su potom ispred njega iskočile u lovu na sitnu ribu.

Tune na hranjenju kod Rogoznice | Video: Čitatelj 24sata
ŠPANJOLCI U ZAGREBU

VIDEO Navijači Real Betisa uz pjesmu idu prema Maksimiru. Evo kako su dočekali tramvaj

Dinamo dočekuje Real Betis u 6. kolu Europske lige na Maksimiru, a na jugu stadiona naći će se i gostujućih navijača. Viđeni su Španjolci kako na glavnom kolodvoru uz pjesmu i odlično raspoloženje dočekuju tramvaj i ulaze u isti

Navijači Betisa čekaju tramvaj | Video: Luka Safundžić/24sata
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar božićnih kolača, 11. dan: Medvjeđe šape

Baka Ana vam priprema medvjeđe šape - mekani kolač s okusom kakaa savršen za sve ljubitelje čokolade i one koji žele uživati u blagdanskim kolačima. Sve do 25. prosinca pratite video serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača

Adventski kalendar božićnih kolača: Medvjeđe šape | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Apsurd oko dozvola za solarne elektrane, župan je prešutio...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dozvole za pet solarnih elektrana pored Zaboka i u Pregradi temeljem kojih privatni investitor Dubravko Posavec sa svojim tvrtkama izvlašćuje zemljišta izdane su nezakonito, detalji optužnice u aferi Geodezija, peticija za micanje molitelja, Krunoslav Fehir dobio je šest mjeseci zatvora u Beogradu...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Apsurd oko dozvola za solarne elektrane, župan je prešutio... | Video: 24sata/Video
IZGUBILI SVE U RATU

VIDEO Mladi Palestinci u Gazi uređuju crkvu za Božić: ‘Pokušavamo biti sretni’

GAZA - U Crkvi Svete Obitelji u Gradu Gazi mladi jedva čekaju proslaviti miran Božić nakon dvije godine bombardiranja. Curice uređuju božićne jaslice, dok dječaci vježbaju pjesme na klaviru. Izgubili smo sve u ratu, pokušavamo ponovno biti sretni - rekla je Hilda Ayad (17)

Mladi Palestinci u Gazi uređuju crkvu za Božić: ‘Pokušavamo ponovno biti sretni’ | Video: 24sata/Reuters

