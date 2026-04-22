Obavijesti

News

Komentari 0
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Poslali su nalog za uhićenje bjegunca Vedrana Pavleka!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Poslan je nalog za uhićenje Vedrana Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, u državu u kojoj je lociran. Radi se na njegovu transferu u Hrvatsku. Objavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je rekao da ta država nije članica EU pa postupak izručenja ovisi o međunarodnim pravnim mehanizmima i procedurama te države. Prema zadnjim informacijama radi se o Kazahstanu, gdje bi proces mogao trajati i do 40 dana. HDZ i SDP međusobno se optužuju za propast dogovora o ustavnim sucima. Plenković je oporbi dao dva dana da odluče o samo jednom kandidatu. Na novom suđenju Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak, inspektor je svjedočio da su mu ruke mirisale po sauni, a uniforma bila oprana. Trump je produljio primirje s Iranom i nastavio blokadu luka. Teheran je napao brodove u Hormuškom tjesnacu i nije potvrdio sudjelovanje u pregovorima.

Pokretanje videa...

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Trontelj i Erceg zakucali Vukovar na dno ljestvice HNL-a

VUKOVAR - GORICA 1-2 Trontelj je zabio za vodstvo gostiju iz teškog kuta u 19. minuti. Sjajno ga je proigrao Pozo, a desni bek svladao je Bulata i pogodio bliži kut. Vukovar je izjednačio nakon kaznenog udarca koji je realizirao Puljić, a zatim je Erceg u 66. minuti stavio točku na “i” kada je mirno realizirao novi kazneni udarac.

Pokretanje videa...

MAJSTORI ODRŽIVOSTI - SAČUVAJ, NE BACAJ!

VIDEO Majstori u Zagrebu besplatno popravljali stvari na Dan planeta Zemlje

Povodom Dana planeta Zemlje, Obrtnička komora Zagreb u suradnji s Gradom Zagrebom organizirala je program 'Majstori održivosti – sačuvaj, ne bacaj!'Obrtnici su svoje vještine stavili na raspolaganje na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje su građani su imali priliku besplatno popraviti različite predmete. Obrtnici svojim znanjem promiču održiva rješenja i ponovnu uporabu. Projekt ima za cilj potaknuti odgovornije potrošačke navike i smanjiti količinu otpada.

Pokretanje videa...

KOD STANICE BRITANAC

Nevjerojatna snimka: 'Stao je u Ilici i blokirao tramvaje. Bitno da je upalio sva četiri žmigavca'

ZAGREB Čitatelj nam je poslao snimku koju je snimio u utorak navečer na Ilici. Kako nam je ispričao, vozač je parkirao auto na Ilici kod Britanca, upalio sva četiri i otišao. Promet je neko vrijeme bio blokiran, rekao nam je. Iz ZET-a poručuju da nemaju zabilježenih zastoja.

Pokretanje videa...

POBJEDA OSIJEKA

VIDEO Osijek srušio Hajduk na Poljudu golom Bubanje, Šego promašio penal. Evo sažetka

HAJDUK - OSIJEK 0-1 Momčad Tomislava Radotića došla je do nevjerojatno važne pobjede na Poljudu. Vladan Bubanja zabio je glavom u 56. minuti i tako je ostalo do kraja susreta. Marko Malenica briljirao je na golu Osijeka i "skinuo" je nekoliko velikih prilika. Pred kraj susreta je Šego dobio priliku zabiti za izjednačenje iz penala, ali je pogodio stativu. Osijek je pobjegao Vukovaru na 7 bodova

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Ruše bespravne objekte kod Varaždina. Dalić nije na popisu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: 190 tisuća eura ukupna je šteta Hrvatskom šahovskom savezu zbog kojeg je podnesena kaznena prijava protiv bivšeg glavnog tajnika - velemajstora Alojzije Jankovića, dvoje novih uhićenih iz bande bivšeg manekena DiCaprija, lažne dojave o bombama, Srđan Mlađan mirno slušao kuma na sudu...

Pokretanje videa...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026