Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera trese Hrvatsku! Pilot i cura idu u istražni zatvor

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Hrvatskom vojnom pilotu J. I. i njegovoj djevojci, srbijanskoj državljanki A. M. osumnjičenima za špijunažu u korist Srbije određen je jednomjesečni istražni zatvor. Dvoje ljudi poginulo je u nesreći kod Benkovca. Pao je balkanski kartel zbog 30 kg kokaina. Najmanje 18 ljudi je poginulo u ruskom napadu na Kijev...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera trese Hrvatsku! Pilot i cura idu u istražni zatvor 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera trese Hrvatsku! Pilot i cura idu u istražni zatvor | Video: 24sata/Video
DROGA, ORUŽJE...

VIDEO Uhićeni u akciji 'Senia' idu u istražni zatvor: Za češkim državljaninom i dalje se traga

Završilo je ročište na Županijskog sudu u Zagrebu na kojemu se odlučivalo o istražnog zatvoru za uhićene u akciji Senia. Doznajemo da je svima određen istražni zatvor te da su svi negirali djelo. Zamjenik ravnatelja Uskoka Mario Grubišić izjavio je kako je i za češkog državljanina određen istražni zatvor te da se i dalje traga za njim

Izjava zamjenika ravnatelja Uskoka Marija Grubišića 01:28
Izjava zamjenika ravnatelja Uskoka Marija Grubišića | Video: Helena Tkalčević/24sata
OPREZ VOZAČI

VIDEO Prevrnuo se auto na A1: Kolona je čak 16 kilometara!

Donja Zdenčina - Zbog prometne nesreće na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni, a HAK oko 13.20 sati javlja da se stvorila kolona duga 16 kilometara. Čitatelji su nam poslali snimke prometne nesreće te rekli kako je odmah nastala velika kolona.

Prevrnuo se auto na autocesti A1 00:38
Prevrnuo se auto na autocesti A1 | Video: čitatelj/24sata
BIZARNE SCENE

VIDEO Ne smite tu parkirat! Ovako se nasukao brod u Splitu

SPLIT - Na splitskoj Matejuški motorni brod se skoro cijeli nasukao na plažicu lučici. Splitsko-dalmatinska policija kazala nam je kako znaju za incident te da nema ozlijeđenih. Dodaju da će nadležne službe preuzeti slučaj dalje. "Lipo ga je parkirao. U Splitu na Matejuški je danas nasukan brod. Navodno je turist vozio negdje oko tri ujutro", kazao nam je jedan od čitatelja koji su nam poslali fotografije.

Bizarne scene u splitskoj luci 00:54
Bizarne scene u splitskoj luci | Video: čitatelj/24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera hrvatskog pilota, HDZ ne želi nazad Beroša

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: HDZ gura Beroša za neurokirurga, ne žele da se vrati u Sabor. Mandat još nije aktivirao. Zbog špijunaže uhitili Hrvata i partnericu. Nedjeljko Genda bio je pripadnik Ajkula. Međimurki sakupili dio novca za lijekove...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera hrvatskog pilota, HDZ ne želi nazad Beroša 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera hrvatskog pilota, HDZ ne želi nazad Beroša | Video: 24sata/Video
POGODI PJESMU

Florijan pogađa pjesme po emojijima: Jesu to cura i dečko?

Influencer Florijan Lacko, poznatiji kao 'Krumpierre', u studiju 24sata pogađao je pjesme po emojijima. Kako se snašao i koliko je pjesama znao, pogledajte u videu
Florijan pogađa pjesme po emojijima: Jesu to cura i dečko? | Video: 24sata Video

