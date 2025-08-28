NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera trese Hrvatsku! Pilot i cura idu u istražni zatvor
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Hrvatskom vojnom pilotu J. I. i njegovoj djevojci, srbijanskoj državljanki A. M. osumnjičenima za špijunažu u korist Srbije određen je jednomjesečni istražni zatvor. Dvoje ljudi poginulo je u nesreći kod Benkovca. Pao je balkanski kartel zbog 30 kg kokaina. Najmanje 18 ljudi je poginulo u ruskom napadu na Kijev...