Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera trese Hrvatsku! Pilot i cura idu u istražni zatvor

DROGA, ORUŽJE...

VIDEO Uhićeni u akciji 'Senia' idu u istražni zatvor: Za češkim državljaninom i dalje se traga Završilo je ročište na Županijskog sudu u Zagrebu na kojemu se odlučivalo o istražnog zatvoru za uhićene u akciji Senia. Doznajemo da je svima određen istražni zatvor te da su svi negirali djelo. Zamjenik ravnatelja Uskoka Mario Grubišić izjavio je kako je i za češkog državljanina određen istražni zatvor te da se i dalje traga za njim

Kopiranje linka