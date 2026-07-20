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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': U bolnicama nedostaje čistača i čistačica. Mnogi su na bolovanju

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Grom je udario ženu koja je nosila suncobran jutros na plaži u kampu na Krku, a do dolaska helikoptera hitne pomoći reanimiranjem i masažom srca spasili su je suprug i spasilac Dubravko Marić. Spasilac Marić za 24 sata kaže da je prije toga imala slabe znakove života koji su nestajali te da je bila u nesvijesti. Meteotsunami pogodio Mali Lošinj, plivala riva, more ušlo u objekte, sve je trajalo 20-ak minuta. Nedostaje čistača i čitačicama u bolnicama, mnogi su na bolovanju ili daju otkaz kako bi išli na more raditi u sezoni pa se vraćaju.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': U bolnicama nedostaje čistača i čistačica. Mnogi su na bolovanju VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': U bolnicama nedostaje čistača i čistačica. Mnogi su na bolovanju | Video: 24sata/Video
SJAJNA ATMOSFERA

VIDEO Ludnica u Barceloni nakon finala: Navijači bakljama i vatrometom proslavili naslov

BARCELONA - Španjolci su burno proslavili naslov svjetskog prvaka. Bio im je to drugi naslov u povijesti, a navijači su u velikom broju izašli na ulice kako bi proslavili golem uspjeh. Palili su baklje, mahali zastavama i priređivali vatromet, a Barcelona je do ranih jutarnjih sati slavila minimalnu pobjedu 1-0 "furije” nad Argentinom.

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Slavlje na ulicama Barcelone nakon pobjede Španjolske VIDEO
Slavlje na ulicama Barcelone nakon pobjede Španjolske | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Vlasnik svinja najavio tužbu

Vlasnik 340 usmrćenih crnih svinja dovezenih iz Slavonije u Jalžabet Dražen Lozić tužit će ministarstvo poljoprivrede, Muškarac je smrtno stradao u požaru koji je noćas izbio u stanu na četvrtom katu zgrade u zagrebačkom Borovju,

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Vlasnik svinja najavio tužbu VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Vlasnik svinja najavio tužbu | Video: 24sata/Video
VATROGASCI UGASILI POŽAR

VIDEO Buktinja u Sikirevcima: Potpuno je izgorio automobil

Požar auta izbio je u Sikirevcima u nedjelju oko 18.30, a osam minuta kasnije vatrogasci su stigli na teren. Izašlo ih je trinaest s dva vozila. Ugasili su ga oko 19.20, potvrdili su nam iz DVD-a Sikirevci. Kako tvrde naši čitatelji, požaru je prethodila prometna nesreća.

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Vatrogasci gase zapaljen automobil VIDEO
Vatrogasci gase zapaljen automobil | Video: Čitatelj 24sata
BAZA U JORDANU

VIDEO Ovo je iranski napad u kojem su poginuli Amerikanci

Dvojica američkih vojnika poginula su u Jordanu u petak nakon što je Iran bombardirao zračnu bazu Muwaffaq Salti. Iran je objavio da okvirni sporazum sa SAD-om više ne vrijedi i da su od sada posvećeni samo obrani zemlje. Trump je rekao da će sljedeći tjedan bombardirati iranske elektrane i mostove ako se Teheran ne vrati pregovorima, a Iran najavljuje eskalaciju na Bliskom istoku i zatvranje Bab al-Mandaba

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Iranski napad na američku vojnu bazu VIDEO
Iranski napad na američku vojnu bazu | Video: 24sata/X
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Veterinar sjever Hrvatske spasio od svinjske kuge

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Farmu u Jalžabetu kod Varaždina i sjever hrvatske od širenja svinjske afričke kuge spasio je veterinar Dario Ivaniš, Vlada želi stati na kraj cjepkanju, Kaos na autocestama...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Veterinar sjever Hrvatske spasio od svinjske kuge VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Veterinar sjever Hrvatske spasio od svinjske kuge | Video: 24sata/Video

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