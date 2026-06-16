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Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu su ih dočekali navijači
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu ih dočekali navijači. Grad uklonio sporne lubenicomate u Osijeku. Otvoren podvožnjak kod Vjesnika. Tragedija kod Splita zavila selo poginulih Čeha u crno. Trump Iranu: Odustanite od nuklearnog oružja. Fotkali ispit iz hrvatskog, poništit će im maturu. Stopostotni invalid zatvoren u stanu po cijele dane, osobni asistent na odmoru...