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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu su ih dočekali navijači

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu ih dočekali navijači. Grad uklonio sporne lubenicomate u Osijeku. Otvoren podvožnjak kod Vjesnika. Tragedija kod Splita zavila selo poginulih Čeha u crno. Trump Iranu: Odustanite od nuklearnog oružja. Fotkali ispit iz hrvatskog, poništit će im maturu. Stopostotni invalid zatvoren u stanu po cijele dane, osobni asistent na odmoru...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu su ih dočekali navijači VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu su ih dočekali navijači | Video: 24sata/Video
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA Alexandria bez 'vatrenih' ne izgleda isto!

ALEXANDRIA - Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Dallasu, gdje će u srijedu odigrati utakmicu prvog kola Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Reporter 24sata, Hrvoje Tironi, i dalje je u Alexandriji. Javio nam se s dojmovima iz američkog grada koji sad izgleda sasvim drugačije nego prije tjedan dana

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata
ANALIZA UTAKMICE

Tomislav Stipić stiže u studio 24sata: Pratite ga u emisiji uživo u srijedu u 21 sat

Tomislav Stipić stiže u studio 24sata. U srijedu u 21 sat, prije prve utakmice Hrvatske na SP-u, s našim voditeljem će analizirati Englesku i Hrvatsku u emisiji uživo na YouTube kanalu 24sata. Nakon utakmice, uključit ćemo se uživo i s prvim dojmovima

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Tomislav Stipić stiže u studio 24sata VIDEO
Tomislav Stipić stiže u studio 24sata | Video: 24sata Video
ŠUMSKI POŽAR

VIDEO Kalifornija gori, u tijeku evakuacije: 'Širi se do naselja'

SAD - Veliki šumski požari zahvatili su dijelove okruga Riverside u Kaliforniji, a snimke iz zraka pokazuju vatrenu liniju koja se tijekom noći širila uz prometnice i naseljena područja. Na snimkama nastalim 15. lipnja vide se 'plameni jezici' koji gutaju raslinje, gust dim te vozila koja prolaze cestom u neposrednoj blizini požara. U gašenju sudjeluju i helikopteri, a jedan od njih iz zraka ispušta vodu na požarište. Zbog širenja vatre pokrenute su evakuacije, dok vatrogasne službe nastavljaju borbu s požarom. Detalji o uzroku požara, mogućim ozlijeđenima i razmjerima štete zasad nisu objavljeni.

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Kalifornija gori, u tijeku evakuacije: 'Širi se do naselja' VIDEO
Kalifornija gori, u tijeku evakuacije: 'Širi se do naselja' | Video: 24sata/Reuters
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ante Miše: 'Prije EP 2016. je bila najlošija atmosfera...'

Ante Miše novi je gost podcasta 'As s klupe: Powered by Carlsberg'. Našem voditelju Tomislavu Gabeliću otkrio je što se događalo prije EP-a 2016. godine. Pogledajte podcast na YouTube kanalu 24sata

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Ante Miše: 'Prije Europskog prvenstva 2016. je bila najlošija atmosfera' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
REPREZENTACIJA U DALLASU

VIDEO Vatreni odjurili u hotel, samo jedan igrač pozdravio navijače: Sve je puno policije

Hrvatski reprezentativci stigli su u Dallas, u hotel W, ispred kojeg ih je dočekala manja skupina navijača. 'Vatreni' su odmah pojurili u hotel, samo je Andrej Kramarić mahnuo okupljenima, dok je izbornik Zlatko Dalić pozirao s navijačima za fotku. Ispred hotela prisutne su jake policijske snage, policajaca je bilo, čini se, više nego navijača...

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Hrvatski reprezenataivci stigli u Dallas VIDEO
Hrvatski reprezenataivci stigli u Dallas | Video: 24sata/pixsell

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