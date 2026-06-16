Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu su ih dočekali navijači

ŠUMSKI POŽAR

VIDEO Kalifornija gori, u tijeku evakuacije: 'Širi se do naselja' SAD - Veliki šumski požari zahvatili su dijelove okruga Riverside u Kaliforniji, a snimke iz zraka pokazuju vatrenu liniju koja se tijekom noći širila uz prometnice i naseljena područja. Na snimkama nastalim 15. lipnja vide se 'plameni jezici' koji gutaju raslinje, gust dim te vozila koja prolaze cestom u neposrednoj blizini požara. U gašenju sudjeluju i helikopteri, a jedan od njih iz zraka ispušta vodu na požarište. Zbog širenja vatre pokrenute su evakuacije, dok vatrogasne službe nastavljaju borbu s požarom. Detalji o uzroku požara, mogućim ozlijeđenima i razmjerima štete zasad nisu objavljeni.

Kopiranje linka