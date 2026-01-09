Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik neće srušiti do proljeća?

ULICU SU PUNE

VIDEO Veliki prosvjedi po Iranu. Vrhovni vođa prijeti da neće popustiti: Djeluju u ime SAD-a! Širom Irana održavaju se veliki građanski prosvjedi. Iako su u početku bili usmjereni na gospodarstvo, prosvjednici sad traže i rušenje vlasti... Iran je odsječen od svijeta, vlasti su ugasile internet, ali neke snimke su stigle u javnost. Na njima se vide zapaljene zgrade i vozila, policija je na jugu Irana pucala na prosvjednike... U TV obraćanju vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei zakleo se da neće popustiti, optuživši prosvjednike da djeluju u ime emigrantskih oporbenih skupina i SAD-a. Pojavile su se snimke iz Mashhada na kojem vide na tisuće prosvjednika koji su izašli na gradske ulice...

