Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik neće srušiti do proljeća?
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ministar graditeljstva Bačić rekao je da posao, ako bi ugovor bio potpisan 21. siječnja, mora biti završen u roku od tri mjeseca, a izvođač će nakon prvih 30 dana morati osigurati otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Štrigova noćas najhladnija, a prijeti poledica zbog ledene kiše. U Švicarskoj uhitili bračni par zbog požara u novogodišnjoj noći. Sandri Benčić i suprugovi roditelji pomogli uz kredit. Tisuće na prosvjedima diljem Irana. Rusi Orešnikom gađali Lavov.