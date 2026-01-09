Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik neće srušiti do proljeća?

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ministar graditeljstva Bačić rekao je da posao, ako bi ugovor bio potpisan 21. siječnja, mora biti završen u roku od tri mjeseca, a izvođač će nakon prvih 30 dana morati osigurati otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Štrigova noćas najhladnija, a prijeti poledica zbog ledene kiše. U Švicarskoj uhitili bračni par zbog požara u novogodišnjoj noći. Sandri Benčić i suprugovi roditelji pomogli uz kredit. Tisuće na prosvjedima diljem Irana. Rusi Orešnikom gađali Lavov.

ULICU SU PUNE

VIDEO Veliki prosvjedi po Iranu. Vrhovni vođa prijeti da neće popustiti: Djeluju u ime SAD-a!

Širom Irana održavaju se veliki građanski prosvjedi. Iako su u početku bili usmjereni na gospodarstvo, prosvjednici sad traže i rušenje vlasti... Iran je odsječen od svijeta, vlasti su ugasile internet, ali neke snimke su stigle u javnost. Na njima se vide zapaljene zgrade i vozila, policija je na jugu Irana pucala na prosvjednike... U TV obraćanju vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei zakleo se da neće popustiti, optuživši prosvjednike da djeluju u ime emigrantskih oporbenih skupina i SAD-a. Pojavile su se snimke iz Mashhada na kojem vide na tisuće prosvjednika koji su izašli na gradske ulice...

HLADNI VAL TEK DOLAZI

VIDEO Zaledili se auti u Opatiji: 'Nikad nisam vidjela ovako što'

Čitateljica nam je poslala snimku potpuno zaleđenih automobila u Velom Brgudu, mjestu pokraj Opatije, prizor kakav se rijetko viđa na tom području. "Ovo je živi show!! Nisam nikad nešto ovako vidjela", rekla nam je čitateljica. Iako je u mjestu jutros oko 8 sati bilo oko 3 stupnja Celzijeva, automobili su bili prekriveni debelim slojem leda. Prema prognozama, hladni val tek dolazi, a sutra i prekosutra temperature bi mogle pasti i do minus 7 stupnjeva.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Ledena Hrvatska, sramotna obnova i skandalozan slučaj šefa bolnice

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Led okovao Hrvatsku, zagrebačke traume pune, spašeni ljudi koji su zapeli na magistrali podno Velebita, sramotna obnova škole u Slavoniji i - samo u Hrvatskoj: Priznao da je uzeo mito i normalno se vratio na posao

BRZA CESTA SOLIN-KLIS

Oprezno, prometna kod Splita! HAK: 'Vozi se usporeno u koloni'

Zbog prometne nesreće u tunelu Klis Grlo na brzoj cesti (DC1) Solin-Klis, u smjeru Splita, vozi se usporeno, u koloni u pokretu - izvijestio je HAK. Kako nam kaže čitatelj, vozi se jednom trakom.

SNIJEG VESELI I ODRASLE!

VIDEO Vesela ekipa na snijegu kraj Daruvara: 'Noćno sanjkanje je rijetkost, zato smo uživali'

"Uz prskalice i sanjke uživali smo u zimskoj idili. Noćno sanjkanje po snijegu nije često, baš je bilo posebno. Snimke su nastale spontano, bili smo radosni", kaže nam čitatelj iz Đulovca, pokraj Daruvara.

