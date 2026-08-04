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FOTOAPARAT JE NJEGOVO ORUŽJE PLUS+

'Gledao sam krv koja je tekla u potocima i tijela u rijeci. Najviše sam se bojao baš tijekom Oluje'

Piše Veronika Miloševski, Iva Tomas,
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'Gledao sam krv koja je tekla u potocima i tijela u rijeci. Najviše sam se bojao baš tijekom Oluje'
Foto: Privatni album
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Dinko Neskusil fotografirao je prizore koje mnogi nisu imali snage ni pogledati - razrušene gradove, izbjegličke kolone, hrvatske branitelje na prvim crtama bojišnice i civile koji su preko noći ostajali bez svojih domova

Gledao sam krv koja je tekla u potocima, dijelove tijela u rijekama. Što je rat dulje trajao, moj strah bio je sve veći. A najveći je bio na samom kraju, tijekom Oluje. Mislio sam: 'Pa dobro, sve sam ovo preživio, što ako me sad, na kraju, nešto pokosi?' Te se misli nisam mogao riješiti.

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Komentari 61
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