'Gledao sam krv koja je tekla u potocima i tijela u rijeci. Najviše sam se bojao baš tijekom Oluje'

Gledao sam krv koja je tekla u potocima, dijelove tijela u rijekama. Što je rat dulje trajao, moj strah bio je sve veći. A najveći je bio na samom kraju, tijekom Oluje. Mislio sam: 'Pa dobro, sve sam ovo preživio, što ako me sad, na kraju, nešto pokosi?' Te se misli nisam mogao riješiti.