Dinko Neskusil fotografirao je prizore koje mnogi nisu imali snage ni pogledati - razrušene gradove, izbjegličke kolone, hrvatske branitelje na prvim crtama bojišnice i civile koji su preko noći ostajali bez svojih domova
FOTOAPARAT JE NJEGOVO ORUŽJE PLUS+
'Gledao sam krv koja je tekla u potocima i tijela u rijeci. Najviše sam se bojao baš tijekom Oluje'
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Gledao sam krv koja je tekla u potocima, dijelove tijela u rijekama. Što je rat dulje trajao, moj strah bio je sve veći. A najveći je bio na samom kraju, tijekom Oluje. Mislio sam: 'Pa dobro, sve sam ovo preživio, što ako me sad, na kraju, nešto pokosi?' Te se misli nisam mogao riješiti.
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