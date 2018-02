'Gledao sam listić 6 puta, zvao ženu, mislili smo da je greška'

Svjesni smo koliki je to novac, a svjesni smo i činjenice da koliko god je iznos visok, lako se može ostati bez njega kao i da život može krenuti krivim sokakom. Najvažnije nam je ostati hladne glave i nastaviti živjeti kao i do sada. No, opušteno i bez egzistencijalnih briga, istaknuli su Brođani koji su isplatom dobitka u Zagrebu zaokružili svoju sretnu priču. Dobitnici koji su prošlog tjedna zaokupili hrvatsku javnost mole za razumijevanje i poštivanje želje o zaštiti identiteta, stoga smo izdvojili samo neke detalje iz njihova 'igračkog' staža. Sreću su potražili na prodajnom mjestu Tiska.

- Odigrala je supruga, ja nisam ni znao, no vidio sam u novinama da je jedan Brođanin postao milijunaš. Iako znam da je vjerojatnost mala, ona postoji. Prvo sam upitao suprugu je li odigrala i ako je, napomenuo da bismo trebali provjeriti listić - jer nikad se ne zna - kaže dobitnik.

Supruga je povremena igračica koja je ovog puta odabrala pravu igru i osigurala dobitak 5+1 veći od 26 milijuna kn, što je drugi najveći dobitak u ovoj igri osvojen u Hrvatskoj te ukupno dvanaesti po redu te vrste. Kao i mnogi naši milijunaši, listić su provjeravali nekoliko puta: „Gledam prvi broj, drugi, treći, četvrti, peti; svi su tu. I šesti u nizu je tu, no ja ne mogu vjerovati. Zovem suprugu i molim ju da prati brojeve na ekranu mobitela. Stvarno je šest brojeva istih na dobitnoj kombinaciji kao i na našem listiću. Još uvijek ne možemo vjerovati pa provjeravamo putem SMS-a. Stigla je poruka da je listić s tim kodom ostvario dobitak, pisao je i iznos, no mi i dalje ne vjerujemo – rekao je dobitnik.

- I dalje smo mislili kako je sigurno neka greška, a tada smo se spremili i otišli na prodajno mjesto gdje nam je prodavačica potvrdila da smo mi uistinu dobitnici - rekao je.

Brojni dobitnici su nam često znali reći kako nisu bili sigurni gdje čuvati i spremiti potvrde bez kojih isplata nije moguća. No, ne i ovaj bračni par.

- Potvrda je bila na sigurnom, imamo tajno mjesto koje je sigurno od znatiželjnih prstiju – izjavila je supruga. I sami su svjesni kako su u prošlom tjednu bili jedna od glavnih tema u medijima te su redovito pratili što se piše kao i što se komentira.

- Pratimo komentare i nije nam jasno kako ljudi reagiraju. Nitko nama nije uzeo milijune i nije nam žao što je dio od dobitka otišao državi. Ljudi, pa mi smo za 15 kuna dobili više od 18 milijuna kuna! Svjesni smo da novac ne donosi sreću, ali može riješiti puno problema i olakšati svakodnevni život. Svatko tko igra ovakve igre, mašta i nada se dobitku, ali dobiti ovako veliki iznos čista je sreća i mislimo kako ga uvijek dobije netko drugi. Ovog puta mi smo imali sreće i sada ćemo uživati u njoj - zaključio je.

Prošlog petka Eurojackpot nije osvojen te sutra, 23. veljače, igra se za 163 milijuna kuna.