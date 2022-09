Gnjusan zločin u Hrvatskoj: Prijetio je trudnoj supruzi pa ju tjerao na seks sa strancima

Prijeteći najgnjusnijim prijetnjama te posežući i za nožem 38-godišnjak je u svibnju 2019. godine u stanu u kojem su zajedno živjeli supruzi u visokoj trudnoći doveo nepoznatog muškarca, kojega je naveo da ju siluje. Osim toga, od ožujka do svibnja podvodio je suprugu drugim muškarcima uzimajući od njih novac kako bi s njom imali spolne odnose, znajući da je trudna s njegovim djetetom.

Monstrum je na Županijskom sudu u Zagrebu jučer nepravomoćno proglašen krivim po obje točke optužnice te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od šest godina i šest mjeseci. Za prvo kazneno djelo, silovanje, dobio je pet godina zatvora, za prostituciju još dvije godine, a sud mu je opozvao i uvjetnu osudu na koju je bio osuđen zbog kaznenog djela lažne uzbune.

Naime, monstrum je bio osuđen u studenom 2017. na deset mjeseci zatvora s rokom kušnje od dvije godine. Kako je djela za koja je sada nepravomoćno osuđen počinio tijekom perioda provjeravanja, sud mu je opozvao uvjet te i tu kaznu uračunao tijekom odmjeravanja jedinstvene. Na izricanje presude 38-godišnjak nije došao. Kako mu je izrečena kazna zatvora viša od pet godina određen mu je istražni zatvor do pravomoćnosti presude. Sud je ukinuo i mjere opreza koje je imao, redovito javljanje policijskoj postaji, zabranu približavanja žrtvi na manje od 300 metara te zabranu kontaktiranja žrtve. U kaznu će mu uračunati i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od uhićenja u listopadu 2019. do svibnja 2021. Ako se sam ne javi u zatvor, sud će za njim raspisati tjeralicu. Kako je nezaposlen, oslobodili su ga plaćanja troškova postupka. Tijekom postupka supruga se od zlostavljača rastala.

Optužnica ga je teretila da je, svjestan da je njegova supruga u visokoj trudnoći i emocionalno osjetljiva tražio da popije lijek za anksioznost i nesanicu uz pivo što je ona odbila. Potom joj je stavio nož pod grlo i zaprijetio da će je ubiti, raskomadati i izvaditi joj dijete iz utrobe ako to ne učini. U strahu za svoj i život svog nerođenog djeteta nesretna žena je na to pristala nakon čega je u stan doveo nepoznatog muškarca, koji ju je silovao.

Supruzi je dovodio i druge nepoznate muškarce te ju prisiljavao da s njima ima spolne odnose za novac. Uvjeravao ju je da je za novac angažirao ljude koji će je braniti od njezina bivšeg dečka i mafijaša, te da to mora platiti seksualnim uslugama s nepoznatim muškarcima. Ta je agonija trajala od ožujka do svibnja 2019. u stanovima u kojima su zajedno živjeli u nekoliko gradova. Tih je muškaraca bilo više, a jedan od njih bio je nasilan šo je žrtva htjela prijaviti policiji.

Monstrum joj to nije dozvolio govoreći da će on to riješiti. Jednom joj je naredio da se skine i pokrije glavu plašeći je prijetnjama da će netko doći i ubiti je, a nakon što je poslušala, došao je nepoznati muškarac i seksualno je iskoristio. Žrtva zlostavljača nije odmah prijavila jer je bila u strahu za sebe i život svog djeteta, a zbog proživljenih trauma razvila je PTSP.

Suđenje za ova gnjusna kaznena djela odvijalo se iza zatvorenih vrata zbog zaštite dostojanstva žrtve pa nije poznato čime se sud vodio pri izricanju presude i odmjeravanju kazne. No, kako neslužbeno doznajemo, osim na uvjetnu kaznu koja mu je opozvana, 38-godišnjak je višestruko osuđivan zbog raznih kaznenih djela. Prijašnju presudu "zaradio" je jer je nazivao Hitnu lažno tvrdeći da je ranjen nožem u trbuh, da je zadobio više uboda te da krvari i gubi svijest.

