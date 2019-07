'Godinama vam predlažemo mjere, a vi ništa ne radite'

Nama obrtnicima pogled je uvijek usmjeren prema budućnosti, rekao je Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Povodom svog dana, HOK je u ponedjeljak u zagrebačkom City Plaza Centru održao svečanu akademiju na kojoj su nagrađeni najbolji hrvatski majstori.

- Nije nam jasno zašto naši vladajući ne primjenjuju europske politike, a mi smo obrtnici uvijek nosili hrvatsko gospodarstvo - rekao je Ranogajec.

Još prije desetak godina, kaže, predlagali su konkretne mjere, no vladajući su se oglušili.

- Bolno je gledati majstore kako svoj rad traže u tuđim radionicama, u tuđini - istaknuo je predsjednik HOK-a. Napao je i one koji "eksperimentima derogiraju strukovno obrazovanje", aludirajući pritom vjerojatno na eksperimentalni program dualnog obrazovanja.

Nije libio riječi ni prema političarima kojih je u prepunoj dvorani Kornati bilo dosta. Bili su ondje, između ostalog, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović te ministri Horvat i Pavić.

- Glagol 'raditi' pretvorite u 'određeno' - izravan je bio Ranogajec.

Zatražio je i sređivanje poreznih politika, ali i borbu protiv obavljanja neregistriranih djelatnosti, a mlade obrtnike pozvao da se bore za bolju budućnost u Hrvatskoj.

Izaslanik premjera i ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat priznao je kako je od predsjednika HOK-a očekivao više kritika.

- Kad ministar gospodarstva nešto govori, to nije hir, nego cilj - rekao je Horvat. Hrvatska je, dodao je, zacrtala ciljeve približavanja europskom prosjeku.

Pozvao je obrtnike da sami osiguraju da im mladi naučnici ostanu u Hrvatskoj, uz napomenu kako će im država u tome pomoći.

Najavio je da će se smanjiti razlika između neto i bruto plaće koliko god će to moći, ali žele osigurati da se izdvajanja ne razlikuju 'od općine do općine i od grada do grada'.

- Nećemo privlačiti investicije koje će jeftino plaćati radnika. Ako država daje poticaj i zemlju, država od toga mora imati i koristi - rekao je ministar. Svima je poželio gospodarski rast.

Visoka pokroviteljica skupa, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović istaknula je da se osjeća dužnom zahvatiti obrtnicima na svemu što čine za Hrvatsku.

- Obrtništvo je vrijedna baština koju moramo čuvati - naglasila je predsjednica.

Ni sav rast gospodarstva koji smo doživjeli, kazala je predsjednica, nije nam dovoljan, ali smo pokazali potencijal koji imamo kao država te smo povratili povjerenje međunarodnih investitora.

- Gospodarski rast se mora odraziti na računima naših građana, kao i na poslovnim računima naših obrtnika - smatra Grabar Kitarović.

Smanjenje izdavanja koja obrtnici imaju dovela bi do povećanja plaća, a samim time i do popularizacije tih zanimanja.

- Danas se, nažalost, još uvijek ne gleda isto na one koji nosi plavi trlić i na one koji nose bijelu kutu - rekla je predsjednica. Založila se i za bolja administrativna rješenja.

- Proračun se ne puni kaznama, nego radom - napomenula je Grabar Kitarović te zaključila kako obrtništvo u Hrvatskoj ima budućnosti.

