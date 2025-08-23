Godinu dana bez Freda Matića: 'Ostavio je neizbrisiv trag u stvaranju i obrani Hrvatske...'

Na današnji dan prije godinu dana preminuo je Predrag Fred Matić, ratni heroj, dugogodišnji političar i europarlamentarac, a njegovi kolege iz SDP-a danas su ga se prisjetili s posebnim pijetetom.

- Naš prijatelj, naš kolega, naš ratni heroj. Naš borac za bolji život sugrađana, rodnu ravnopravnost i socijalnu pravdu. Sve je to bio naš dragi Fred.

Dana 23. kolovoza 2024. godine prestalo je kucati srce jednog od najistaknutijih i najhrabrijih naših članova – Predraga Freda Matića. Njegov životni put, ispunjen nepokolebljivom borbom za slobodu, socijaldemokraciju i dostojanstvo čovjeka, ostaje trajno upisan u povijest SDP-a, ali i čitave Hrvatske.

Fred Matić bio je hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata i ratni vojni invalid. Sudjelovao je u obrani Vukovara, grada simbola hrvatskog otpora i stradanja, a nakon pada grada bio je zarobljen i proveo je devet teških mjeseci u srbijanskim logorima. Tamo je podnio patnje koje bi malo tko mogao izdržati, no iz zatočeništva - umjesto pun mržnje - izašao je s još snažnijom vjerom u slobodu i pravdu. Njegovo junaštvo i nesalomljivi duh prepoznati su i odlikovani s devet najviših državnih odlikovanja i medalja. Kao umirovljeni brigadir Hrvatske vojske, ostavio je neizbrisiv trag u stvaranju i obrani Republike Hrvatske.

Svoju ratnu priču pretočio je u roman "Ništa lažno", u kojem je iskreno progovorio o obrani Vukovara i strahotama logora. Knjiga je doživjela osam izdanja, a čitateljima je približila osobnu i kolektivnu tragediju, kao i snagu preživljavanja i nade.

Nakon rata, Predrag Fred Matić je kao uvjereni socijaldemokrat nastavio služiti domovini u različitim državnim i političkim institucijama. Radio je u Glavnom stožeru Oružanih snaga RH, bio glasnogovornik i šef Ureda općih poslova, a potom i prvi šef Kabineta Ministarstva branitelja. Njegovo iskustvo i moralna dosljednost doveli su ga do mjesta posebnog savjetnika predsjednika Ive Josipovića, a od 2011. do 2016. godine obnašao je dužnost ministra branitelja u SDP-ovoj Vladi Republike Hrvatske. U tom razdoblju pokazao je da politika itekako može biti i služenje ljudima, osobito onima koji su za Hrvatsku podnijeli najveće žrtve.

Od 2016. godine, Fred Matić bio je saborski zastupnik i član Predsjedništva SDP-a Hrvatske. Uvijek otvoren, izravan i vjeran svojim uvjerenjima, zauzimao se za branitelje, za radnike, za socijalnu pravdu i za građane koji su se osjećali zaboravljenima. Njegova politika bila je ljudska, iskrena i prožeta osjećajem dužnosti.

Međunarodni ugled stekao je izborom u Europski parlament 2019. godine, gdje se svim snagama zauzimao za hrvatskog čovjeka i njegove interese, a sudjelovao je i u radu Odbora za ribarstvo, kulturu i obrazovanje. Posebno se istaknuo kao zamjenski član Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost. Bio je autor i izvjestitelj povijesne Rezolucije o stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU, dokumenta koji je snažno odjeknuo u cijeloj Europi, a Freda potvrdio kao nepokolebljivog borca za prava žena.

Na današnji dan prije godinu dana preminuo Predrag Fred Matić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Za taj rad i hrabrost da se suprotstavi predrasudama, bio je 2022. godine nagrađen i prestižnom europskom nagradom poznatom kao „EU Oscar“. Ponovno je izabran u Europski parlament na izborima u lipnju 2024., čime je potvrđeno povjerenje koje su mu građani davali, očito svjesni njegovog poštenog i pravičnog političkog rada.

Osim što je bio borac za istinu i pravdu, Fred Matić bio je i čovjek topline, otvorenosti i smisla za humor. Njegova riječ imala je težinu jer je dolazila iz srca, iz iskustva i iz života obilježenog žrtvom i borbom. Njegovo zalaganje za bolji život hrvatskih građana, za jednakost, dostojanstvo i ljudska prava učinilo ga je jednim od najupečatljivijih političara svoje generacije.

U svemu što je radio, Fred Matić ostao je vjeran temeljnim vrijednostima: hrabrosti, poštenju i solidarnosti. Bio je borac u ratu, ali i borac u miru – za demokraciju, za pravdu, za one koji nemaju glasa. Kao istinski humanist, neprestano je podsjećao da se sloboda, ravnopravnost i stečena prava moraju neprestano braniti.

Predrag Fred Matić ostat će zapamćen kao heroj Domovinskog rata, kao ministar i političar koji je uvijek govorio jasno i bez zadrške, ali prije svega kao čovjek koji je vjerovao u bolje društvo. Njegov život i rad trajno nas obvezuju da nastavimo njegovu borbu za pravedniju i humaniju Hrvatsku i Europu.

Na današnji dan prije godinu dana preminuo Predrag Fred Matić | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Uvijek britak na jeziku, iskren, hrabar, direktan, pošten i beskrajno duhovit, Fred je znao čuti druge, ali i gurati svoje.

I u tome je čar politike, demokracije i civiliziranog društva. Ono što je mnogima samo prazno slovo na papiru, naš Fred je provodio u djelo. S njim ništa nije bilo lažno, pa tako ni ideja da zajedno možemo do boljeg društva. Nastavit ćemo našu zajedničku borbu, jer Fred će uvijek biti s nama i uz nas.

Naš prijatelj. Naš kolega. Naš ratni heroj.

Počivao u miru - napisali su iz SDP-a.