Obavijesti

News

NAPUSTIO NAS NA DANAŠNJI DAN

Godinu dana bez Freda Matića: 'Ostavio je neizbrisiv trag u stvaranju i obrani Hrvatske...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 3 min
Godinu dana bez Freda Matića: 'Ostavio je neizbrisiv trag u stvaranju i obrani Hrvatske...'
Foto: Milan Sabic/PIXSELL.

Na današnji dan, u znak sjećanja, SDP je objavio In memoriam u kojem su ga opisali kao prijatelja, kolegu i ratnog heroja, ali i kao čovjeka koji je u politiku unosio ljudskost, hrabrost i humor

Na današnji dan prije godinu dana preminuo je Predrag Fred Matić, ratni heroj, dugogodišnji političar i europarlamentarac, a njegovi kolege iz SDP-a danas su ga se prisjetili s posebnim pijetetom.

Naš prijatelj, naš kolega, naš ratni heroj. Naš borac za bolji život sugrađana, rodnu ravnopravnost i socijalnu pravdu. Sve je to bio naš dragi Fred.

Dana 23. kolovoza 2024. godine prestalo je kucati srce jednog od najistaknutijih i najhrabrijih naših članova – Predraga Freda Matića. Njegov životni put, ispunjen nepokolebljivom borbom za slobodu, socijaldemokraciju i dostojanstvo čovjeka, ostaje trajno upisan u povijest SDP-a, ali i čitave Hrvatske.

Fred Matić bio je hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata i ratni vojni invalid. Sudjelovao je u obrani Vukovara, grada simbola hrvatskog otpora i stradanja, a nakon pada grada bio je zarobljen i proveo je devet teških mjeseci u srbijanskim logorima. Tamo je podnio patnje koje bi malo tko mogao izdržati, no iz zatočeništva - umjesto pun mržnje - izašao je s još snažnijom vjerom u slobodu i pravdu. Njegovo junaštvo i nesalomljivi duh prepoznati su i odlikovani s devet najviših državnih odlikovanja i medalja. Kao umirovljeni brigadir Hrvatske vojske, ostavio je neizbrisiv trag u stvaranju i obrani Republike Hrvatske.

Svoju ratnu priču pretočio je u roman "Ništa lažno", u kojem je iskreno progovorio o obrani Vukovara i strahotama logora. Knjiga je doživjela osam izdanja, a čitateljima je približila osobnu i kolektivnu tragediju, kao i snagu preživljavanja i nade.

Nakon rata, Predrag Fred Matić je kao uvjereni socijaldemokrat nastavio služiti domovini u različitim državnim i političkim institucijama. Radio je u Glavnom stožeru Oružanih snaga RH, bio glasnogovornik i šef Ureda općih poslova, a potom i prvi šef Kabineta Ministarstva branitelja. Njegovo iskustvo i moralna dosljednost doveli su ga do mjesta posebnog savjetnika predsjednika Ive Josipovića, a od 2011. do 2016. godine obnašao je dužnost ministra branitelja u SDP-ovoj Vladi Republike Hrvatske. U tom razdoblju pokazao je da politika itekako može biti i služenje ljudima, osobito onima koji su za Hrvatsku podnijeli najveće žrtve.

Od 2016. godine, Fred Matić bio je saborski zastupnik i član Predsjedništva SDP-a Hrvatske. Uvijek otvoren, izravan i vjeran svojim uvjerenjima, zauzimao se za branitelje, za radnike, za socijalnu pravdu i za građane koji su se osjećali zaboravljenima. Njegova politika bila je ljudska, iskrena i prožeta osjećajem dužnosti.

SLUČAJ PREMINULOG NOVINARA 'Fred nije htio ništa preko veze. Rekao je: 'Ja ću kao Matijanić'. Tragična smrt potresla javnost
'Fred nije htio ništa preko veze. Rekao je: 'Ja ću kao Matijanić'. Tragična smrt potresla javnost

Međunarodni ugled stekao je izborom u Europski parlament 2019. godine, gdje se svim snagama zauzimao za hrvatskog čovjeka i njegove interese, a sudjelovao je i u radu Odbora za ribarstvo, kulturu i obrazovanje. Posebno se istaknuo kao zamjenski član Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost. Bio je autor i izvjestitelj povijesne Rezolucije o stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU, dokumenta koji je snažno odjeknuo u cijeloj Europi, a Freda potvrdio kao nepokolebljivog borca za prava žena.

Na današnji dan prije godinu dana preminuo Predrag Fred Matić
Na današnji dan prije godinu dana preminuo Predrag Fred Matić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Za taj rad i hrabrost da se suprotstavi predrasudama, bio je 2022. godine nagrađen i prestižnom europskom nagradom poznatom kao „EU Oscar“. Ponovno je izabran u Europski parlament na izborima u lipnju 2024., čime je potvrđeno povjerenje koje su mu građani davali, očito svjesni njegovog poštenog i pravičnog političkog rada.

Osim što je bio borac za istinu i pravdu, Fred Matić bio je i čovjek topline, otvorenosti i smisla za humor. Njegova riječ imala je težinu jer je dolazila iz srca, iz iskustva i iz života obilježenog žrtvom i borbom. Njegovo zalaganje za bolji život hrvatskih građana, za jednakost, dostojanstvo i ljudska prava učinilo ga je jednim od najupečatljivijih političara svoje generacije.

OPROŠTAJ OD MATIĆA VIDEO Milanović o Matiću: Fred je bio drugarčina; Peđa Grbin: Bit će Hrvatska kakvu si sanjao
VIDEO Milanović o Matiću: Fred je bio drugarčina; Peđa Grbin: Bit će Hrvatska kakvu si sanjao

U svemu što je radio, Fred Matić ostao je vjeran temeljnim vrijednostima: hrabrosti, poštenju i solidarnosti. Bio je borac u ratu, ali i borac u miru – za demokraciju, za pravdu, za one koji nemaju glasa. Kao istinski humanist, neprestano je podsjećao da se sloboda, ravnopravnost i stečena prava moraju neprestano braniti.

Predrag Fred Matić ostat će zapamćen kao heroj Domovinskog rata, kao ministar i političar koji je uvijek govorio jasno i bez zadrške, ali prije svega kao čovjek koji je vjerovao u bolje društvo. Njegov život i rad trajno nas obvezuju da nastavimo njegovu borbu za pravedniju i humaniju Hrvatsku i Europu.

Na današnji dan prije godinu dana preminuo Predrag Fred Matić
Na današnji dan prije godinu dana preminuo Predrag Fred Matić | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Uvijek britak na jeziku, iskren, hrabar, direktan, pošten i beskrajno duhovit, Fred je znao čuti druge, ali i gurati svoje.

I u tome je čar politike, demokracije i civiliziranog društva. Ono što je mnogima samo prazno slovo na papiru, naš Fred je provodio u djelo. S njim ništa nije bilo lažno, pa tako ni ideja da zajedno možemo do boljeg društva. Nastavit ćemo našu zajedničku borbu, jer Fred će uvijek biti s nama i uz nas.

Naš prijatelj. Naš kolega. Naš ratni heroj.

Počivao u miru - napisali su iz SDP-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'
SRAMOTAN NAPAD

VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, BiH glazbenika, a završiti 29.8. s predstavom Olivera Frljića
DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'
NEPOPUSTLJIVA BIROKRACIJA

DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'

Kako kaže Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena, pozivanje ljudi na ponovna vještačenja i njima su enigma, ali i apsurd za koji naprosto nema ni vremena ni prostora
Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'
NADA BUDISAVLJEVIĆ

Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'

Volimo vas, draga naša Nado. Hvala vam na predivnom prijateljstvu. Počivajte u miru. U vječnost ste se već upisali. A nama ostaju trajna ljubav i nadasve bolno nedostajanje. Vaši Žarko i Milica, poruka je pisca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025