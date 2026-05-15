Obavijesti

News

Komentari 0
ZAGORJE

Godinu i pol zatvora ženi za napuštanje dviju nemoćnih osoba koje su preminule

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Godinu i pol zatvora ženi za napuštanje dviju nemoćnih osoba koje su preminule
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Optuženica je proglašena krivom što je tijekom svibnja 2020. i u razdoblju od travnja do srpnja 2021., svjesna da ne ispunjava minimalne zahtjeve potrebne za adekvatnu skrb osoba narušenog zdravlja, primila na smještaj uz novčane naknade dvije osobe izrazito lošeg zdravstvenog stanja

Nakon odbijanja žalbe na prvostupanjsku presudu, 55-godišnjakinji s područja Krapinsko-zagorske županije potvrđena je jedinstvena kazna zatvora od godine i šest mjeseci zbog napuštanja dviju nemoćnih osoba koje su preminule zbog neadekvatne medicinske skrbi, njege i nadzora.  

Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Zlataru teretila je 55-godišnjakinju za dva kaznena djela napuštanja nemoćne osobe.

Optuženica je proglašena krivom što je tijekom svibnja 2020. i u razdoblju od travnja do srpnja 2021., svjesna da ne ispunjava minimalne zahtjeve potrebne za adekvatnu skrb osoba narušenog zdravlja, primila na smještaj uz novčane naknade dvije osobe izrazito lošeg zdravstvenog stanja.

SUSJEDI U ŠOKU FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'
FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'

Potom je, prema optužnici, istima propustila osigurati adekvatnu medicinsku skrb, njegu i nadzor, uslijed čega je kod jedne osobe došlo do daljnjeg pogoršanja zdravstvenog stanja koje je dovelo do njezine smrti, dok je druga osoba uslijed demencije napustila objekt u kojem se nalazila te je preminula.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...
ŠTO STE PILI, PILI STE

Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...

Vlada izmjenama Zakona daje mogućnost gradovima da sami zabrane prodaju alkohola u dućanima i kioscima u određenom periodu dana... Evo svih detalja
Bura oko Thompsonova nastupa u Zaprešiću: 'Zar nije mogao biti drugdje... Gdje će svi parkirati?'
OGLASILI SE I IZ GRADA

Bura oko Thompsonova nastupa u Zaprešiću: 'Zar nije mogao biti drugdje... Gdje će svi parkirati?'

Dok dio željno iščekuje koncert, drugi građani se govore kako stadion nema dovoljno kapaciteta te da nema parkinga
Međimurka (20) tukla Filipinca pa se smijala na sudu. Strani radnici u šoku: 'Strah nas je'
ZAVRŠILA U REMETINCU

Međimurka (20) tukla Filipinca pa se smijala na sudu. Strani radnici u šoku: 'Strah nas je'

Matea O. (20) pretukla je turista s Filipina u centru Zagreba. Policija ju je uhitila nakon 10 dana i prvo prekršajno prijavila. Sad je iza rešetaka gdje bi trebala ostati mjesec dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026