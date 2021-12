U Luščanima u blizini Petrinje, gdje je prije godinu dana počela humanitarna akcija "Banija je naša kuća", Srpsko narodno vijeće dostavilo je u četvrtak u još jednoj akciji, uz pomoć donatora iz Italije, drvenu građu trima obiteljima koje se još teško nose s razornim posljedicama potresa.

Kako je u dvorištu obitelji Vranjanin, kojoj je kuća još razrušena, istaknuo saborski zastupnik i predsjednik SNV-a Milorad Pupovac, "danas počinje novi ciklus humanitarne pomoći, također u tijesnoj suradnji i koordinaciji sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), Eparhijom gornjokarlovačkom i Mitropolijom zagrebačkom, a uz blagoslov i uz podršku Njegove Svetosti patrijarha Porfirija“.

Drvena građa koju je SNV dostavio obitelji Vranjanin nužna je za izgradnju prvoga gospodarskog objekta koji će ta obitelj podići uz pomoć države i uz pomoć drugih ljudi. Kako je rekao Pupovac, „od Vlade se očekuje što je i potrebno, da kad se planira kuća, da se istovremeno planira i gospodarski objekt".

'Potres treba iskoristiti'

"Ovim ljudima ovdje, ako im date kuću, dali ste im nešto više nego što su kontejneri. Ali ono što njima treba jest da obnove gospodarske aktivnosti, da imaju gdje smjestiti stoku, krave, ovce, svinje, perad, jer to im vraća s jedne strane mogućnost samoodrživosti, a s druge strane smisao življenja", rekao je Pupovac i dodao kako od Vlade očekuje da "posluša sve koji znaju što je tu potrebno".

Istaknuo je da je potres tragedija koja daje priliku da se napravi ono što se desetljećima nije radilo na tom prostoru. "I tu priliku smo obavezni iskoristiti zbog ovih ljudi i zbog ovih krajeva i zbog potencijala koje oni nose sa sobom, a koji sada stoje neiskorišteni kao ovi porušeni objekti", rekao je Pupovac.

Istaknuo je da se ne želi pridruživati onima koji parazitiraju na nedovoljnoj aktivnosti onih u Vladi koji trebaju rješavati ono što se blokira.

Pupovac: Ako ne bih našao rješenje u sporu građevinaca i arhitekata, otišao bih premijeru i rekao - nađite drugog čovjeka

Pupovac je rekao kako ne želi slušati da postoji spor između građevinaca i arhitekata i da zbog toga sve stoji.

"Slušao bih otprilike sat i pol, a nakon toga bih sasvim sigurno tražio rješenje. Ako ne bih našao rješenje, otišao bih premijeru i rekao bih: 'Ja ne mogu naći rješenje, nađite drugog čovjeka da to radi'“, rekao je Pupovac.

Milan Vranjanin iz Lučana, kojemu je dodijeljena donacija SNV-a, rekao je kako je imao krave i da je mlijeko prodavao Vindiji. "To je sve uništeno, toga više nema. Spavam i živim u kontejneru, težak je to život, ali nema nam druge. Kad je bio potres, cijela se Hrvatska digla, svaka čast, ali poslije nas nitko ne obilazi. Obećavaju nam novu kuću, ali ja ne znam… I sada me je strah da se ova kuća ne sruši", rekao je Vranjanin i dodao da je nedavno bio netko iz Zagreba te kako su rekli da se kuća hitno mora rušiti, ali nije dobio nikakvu obavijest.

Nadam se da će mi država obnoviti kuću, ali to je sve slabo, izjavio je Vranjanin.

Paroh petrinjski Saša Umičević, jedan od humanitaraca koji stalno obilazi potresom uništeno područje, rekao je da su najbitniji gospodarski objekti.

"Upravo godinu dana u suradnji, SPC i SNV čine sve što mogu i činit će i u narednom periodu da se ljudima omogući krov nad glavom i ono što je najbitnije, gospodarske objekte, da ne dozvolimo da mladi odu s ovog područja", rekao je Umičević.

'Naša humanitarna aktivnost traje neprekidno'

U nastavku današnje akcije SNV-a dostavljena je drvena građa i obiteljima Gvojić i Krivokuća, a uz terenske aktiviste i aktivistkinje SNV-a, sudjelovali su i svećenici SPC-a Bogoljub Ostojić i Petar Kozakijević, sisačko-moslavačka dožupanica Mirjana Olujić i predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine grada Petrinje Nikola Janjanin.

Upravo u Luščanima prije godinu dana počela je humanitarna akcija SNV-a "Banija je naša kuća", u kojoj su mnogobrojni donatori iz Hrvatske, BiH i Srbije dostavljali pomoć.

Kako je priopćeno iz SNV-a, njihova humanitarna aktivnost traje neprekidno do danas. Tijekom akcije, preko namjenskog računa primljeno je ukupno 2.142.688,99 kuna. Financijska sredstva uplaćivali su građani, pravne osobe i srpske institucije. Od tog novca SNV je nabavio 39 kontejnera i građevinski materijal koji je bio nužan za saniranje štete nastale na stambenim kućama i gospodarskim objektima. Preko humanitarne akcije “Banija je naša kuća” primljene su i materijalne donacije u vrijednosti od 4,7 milijuna kuna. Osigurano je 125 kontejnera za privremeni smještaj obitelji, od kojih je 86 donirao SPC (Mitropolija zagrebačko-ljubljanska), a 25 Ambasada Republike Srbije.

Za većinu doniranoga građevinskog materijala pobrinuo se "Fond za izbjegla i raseljena lica i za suradnju sa Srbima u regionu" iz Novog Sada, koji je donirao materijal vrijedan 376.500 kuna.