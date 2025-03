Goli golcati na Jadranu: Tajni spisi o erotičnom ljetovanju kralja Edwarda i fatalne Wallis

Bio je ljepotan, i ne samo to. Edward VIII. nije samo bio suveren imperija u kojem sunce nikad nije zalazilo - velike gotovo kao dvije današnje Rusije! - nego je izgledao kao ikona Commonwealtha. Otmjen, elegantan, vitak kao doberman pinč, plavook, bio bi filmska zvijezda da se nije rodio u White Lodgeu, kraljevskoj rezidenciji smještenoj u Richmond Parku. No, kako znamo, bio je čudak – nudist (on je valjda prvi takav turist na hrvatskoj obali), sklon hedonizmu, nacistima, otkačenim zabavama i, kako bi rekla jedna Titova tajnica, “rđavim ženama”... Previše za ukrućeni engleski dvor.

