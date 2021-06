Dvoje djece, Travis O'Brien (12) i Nicole Jakson (14), pobjegli su iz dječjeg doma na Floridi, provalili su u kuću gdje su ukrali kalašnjikov, pištolj i pušku, a zatim pucali na šerife koji su ih očajnički nagovarali da se predaju.

Šerif okruga Mike Chitwood djecu je opisao kao zle i usporedio ih s Bonnie i Clydeom.

Iz dječjeg doma nestali su nešto prije 17 sati. Šerifi su pretraživali područje, a našli su ih kada je susjed izvjestio da je oko 19.30 čuo razbijanje prozora. Primjetili su da je u kući dvoje djece te su kontaktirali vlasnika, no on im je potvrdio kako on i njegova obitelj nisu u kući. Također im je potvrdio da u kući ima nekoliko vrsta oružja.

Djevojčica je pucala na šerife koji su opkolili dom i naredili im da izađu. U 30 minuta, pucali su četiri puta. Dječak se odmah predao. Nakon što je djevojčica htjela pucati i peti put, šerifi su je upucali.

Hitno je prevezena u bolnicu s ozlijedama opasnim po život, a sada je stabilno. Dječak, koji je dijabetičar, također je prevezen u bolnicu. Nijedan šerif nije ozlijeđen.

- Šerifi su učinili sve da ih smire. Zamalo su izgubili živote 12-godišnjaka i 14-godišnjakinje. Da nije bilo njihove obuke i nadzora ... Netko bi završio mrtav. Čekali su i čekali, a onda im je jedini izbor bio uzvratiti istom mjerom - rekao je šerif Chitwood.

Golobradi Bonnie i Clyde sada se suočavaju s teškim optužbama za pokušaj ubojstva policijskih službenika i oružane pljačke.