Za sve hrvatske građane i dalje vrijedi zabrana okupljanja, odnosno na jednom ih mjestu ne smije biti više od 25. Danas je svejedno pred zagrebačkom Katedralom održana misa u povodu Stepinčeva koju je pratilo više od stotinu ljudi.

Nakon što smo objavili da su na okupljanju bili ministar Gordan Grlić-Radman i gradonačelnik Milan Bandić, okupljenima je držala govori i profesorica Alemka Markotić. Misu je prenosio HRT.

Podsjetimo, ona je nedavno govorila: “Ono što ću vam reći je da svatko od nas treba biti odgovoran. Svako neodgovorno ponašanje koje može doprinijeti ugrožavanju tuđeg života i zdravlja ima elemente bioterorizma koliko god ta riječ možda grubo zvuči”.

- Ovaj prostor ispred Katedrale na današnji dan, tijekom proteklih šezdeset i jednu godinu, nikada nije bio prazan - rekao je kardinal Bozanić dodavši kako današnji prizor vjernika sabranih doziva u spomen vijest o Blaženikovu preminuću i odaziv Božjega naroda na sprovod u subotu, 13. veljače 1960. godine.

Podsjetio je kako tada mnogi vjernici nisu mogli ući u zagrebačku Katedralu, neki nisu smjeli, a kao zanimljivost dodao je da su većinu sačuvanih fotografija okupljenih ljudi ispred Katedrale snimili pripadnici raznih komunističkih služba.

Kardinal Bozanić je ocijenio da se vanjske okolnosti 'proganjanja istine o Stepincu' nisu puno promijenile.

"Blaženi Alojzije Stepinac je u sebi sažeo povijest Crkve i hrvatskoga naroda jednoga razdoblja, te ima snagu simbola kao živi izraz života vjernika danas", rekao je kardinal Bozanić.

Napomenuo je kako je tih dana, na vijest o smrti i sprovodu kardinala Stepinca, osjećaj veći od suojećanja usmjeravao ljude prema Krašiću i Katedrali. To je osjećaj vjernikâ (sensus fidelium) koji je više od osjećaja, rekao je kardinal Bozanić, dodavši kako je to 'ona vjernička nit koja seže do apostola, i koja nas, glede blaženoga Alojzija, povezuje desetljeća.