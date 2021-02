Nova varijanta virusa, službenog imena B117, u Hrvatskoj je prisutna, kako se čini, od 20. siječnja, rekao je šef Nacionalnog stožera Civilne zaštite Davor Božinović.

Osim tri potvrđena slučaja, još se čeka potvrda za njih osam. Prva tri su potvrđena na klinici “Dr. Fran Mihaljević”, na kojoj je od 20. siječnja sekvencioniran 61 uzorak. Još je 60-ak uzoraka na sekvencioniranje u Španjolsku poslao HZJZ. Kako nam je rekao epidemiolog HZJZ-a dr. Bernard Kaić, još čekaju potvrdu za tih osam slučajeva, za koje postoje preliminarni rezultati da su pozitivni na britanski soj. Mutacije soja su potvrđeno nađene u uzorcima muškarca u dobi od 50 godina i djeteta od tri i pol godine iz Zagreba te muškarca u dobi od 34 godine iz Slavonskog Broda. Osam slučajeva za koje se potvrda još čeka su iz Zagreba, Siska i Vukovarsko-srijemske županije, rekao je dr. Kaić.

Slučaj iz Slavonskog Broda se, doznajemo, odnosi na muškarca u dobi između 30 i 40 godina koji je prije petnaestak dana imao povišenu temperaturu i napravljen mu je PCR test.

- Danas smo zaprimili informaciju da je nakon sekvencioniranja toga genoma utvrđen novi soj. Čovjek je dobrog zdravstvenog stanja, kod kuće je - rekao je dr. Ante Cvitković, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije. Razloga za paniku, kaže, nema, ali za odgovornim ponašanjem i cijepljenjem ima. Ministar Beroš jučer je rekao kako trenutna epidemiološka situacija nalaže da se ne treba dodatno pooštravati mjere u Hrvatskoj.

Ovisno o tome kako su na “Franu Mihaljeviću” odabrani uzorci za sekvencioniranje virusa, moglo bi se utvrditi otprilike koliko je među zaraženima u Hrvatskoj onih koji su zaraženi britanskim sojem virusa, kažu stručnjaci.

Detalje Ministarstvo zdravstva nije otkrilo, odnosno ne zna se je li 61 sekvencionirani uzorak na Infektivnoj klinici nasumično uzet iz potvrđeno zaraženih ili među zaraženima koji su imali određene simptome.

- Ako je iz određenog broja pozitivnih slučajeva nasumično uzet 61 uzorak u istom razdoblju i ako su tri britanskog soja, onda se može reći da je od ukupno zaraženih također pet posto ‘britanaca’.

Po 'britancu' treba ravnati mjere

Ali ako su uzorci odabrani među onima koji imaju teže simptome ili je postojala sumnja na britanski soj, onda nije moguće za cijeli uzorak reći da je pet posto ‘britanaca’ - kaže prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček sa Zavoda za molekularnu biologiju zagrebačkog PMF-a, voditelj tima koji već dulje također radi na sekvencioniranju virusa. Sad je ključno vidjeti koliki je doista postotak britanskog soja među ukupno zaraženima i po tome dalje ravnati epidemiološke mjere, dodaje.

- Ako je taj postotak dva, tri posto, treba razmišljati o ublažavanju mjera, i obrnuto - napominje prof. Vlahoviček. Dolazak britanskog soja bio je, kaže, očekivan, nismo ga mogli izbjeći, a procjenjuje se da se širi od 30 do 50 posto brže od standardnog korona virusa. Zasad nije primijećeno da britanski ili neki drugi mutirani soj izazivaju gore simptome kod oboljelog, samo se brže šire. Kako, međutim, zbog toga postoji prijetnja da se brže onda popunjavaju i bolnice, Vlada i Stožer moraju što prije odlučiti hoće li ići u ublažavanje epidemioloških mjera, kako se ranije očekivalo, ili sasvim suprotno. Ublažavanje se očekivalo od 15. veljače, no sad je pitanje što će biti. Baš u trenutku kad treba “pasti” ta odluka, objavljeni su rezultati istraživanja britanskog soja. Istodobno, broj zaraženih stalno pada. Kako neslužbeno doznajemo, epidemiolozi koji savjetuju Vladu protiv su popuštanja mjera.

Imunolog prof. dr. Zlatko Trobonjača pojašnjava da brže širenje zaraze mutanta znači da jedan zaraženi sad zaraziti može više od troje ljudi, naspram 2,5, koliko je s originalnim virusom riječ.

- Možemo očekivati širenje epidemije, i to je najgore u cijeloj priči. No to je prirodna evolucija virusa, u kojoj pobjeđuje onaj soj koji ima prednost u životnom ciklusu, koji je sposobniji, lakše se širi i značajno bolje množi, koji bolje izbjegava naš imunosni odgovor - kaže prof. Trobonjača. Na pitanje mogu li nas cjepiva, zasad tri odobrena, ipak zaštititi, odgovara da mogu. Svakako, kaže, mogu spriječiti smrtonosni ishod i teške simptome, odlazak na respirator.

Cjepiva i dalje štite od mutanata

- Već se pokazalo da Pfizerovo cjepivo na britanski soj djeluje gotovo u potpunosti jednako kao na izvornu varijantu virusa. Protutijela koja se razvijaju nakon cijepljenja ili preboljenja bolesti ‘pokrivaju’ britanski virus, kao i wuhanski. Južnoafrička i brazilska varijanta imaju drugu mutaciju i kod njih dobar dio protutijela ne djeluje, ali dio ipak djeluje. Ima se zato smisla cijepiti - možda neće cijela paleta protutijela pokriti mutacije, ali je u svakom slučaju bolje nego ne uzeti cjepivo - kaže imunolog. Inače, britanski znanstvenici su u siječnju proveli studiju koja ukazuje da su se britanski soj virusa brže širi među mlađima od 20 godina, posebno djecom srednjoškolske dobi. No, najnoviji podaci kažu da se virus brzo širi među svim dobnim skupinama, kaže jedan od članova istraživačkog tima.

Mutacije mogu izazvati treći val koronom

Britanski, južnoafrički i brazilski sojevi korona virusa su ti koji zabrinjavaju svijet. Kod njih su mutirali ‘šiljci’

Prijenos virusa

Sve tri mutacije omogućuju virusu da se brže širi zbog mutacije N501Y. Uz te tri, postoje još stotine raznih sojeva virusa.

Težina bolesti

Za sada nema podataka da su novi sojevi smrtonosniji, ali potvrđeno je da se zbog mutacije N501Y novi sojevi brže šire.

Cjepivo ili mutacije

Cjepivo je učinkovito i protiv novih sojeva, ali pojavila se sumnja da neka cjepiva možda neće biti učinkovita protiv mutacija E484K i K417N.