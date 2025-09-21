Obavijesti

FOTO Posljednji ispraćaj Kirka: Tisuće u suzama opraštaju se od ubijenog, pogledajte fotografije

Deseci tisuća ožalošćenih ispunili su stadion State Farm u Glendaleu, Arizona, kako bi odali počast ubijenom konzervativnom aktivistu Charlieju Kirku. Komemoracija za 31-godišnjeg osnivača organizacije Turning Point USA pretvorila se u snažan politički i emotivni skup na kojem su se izmjenjivale suze i molitve. Zbog dolaska predsjednika Trumpa, potpredsjednika JD Vancea i pet članova kabineta, sigurnosne mjere podignute su na najvišu razinu.
Memorial service for slain conservative commentator Charlie Kirk, in Glendale
Foto Callaghan O'Hare
