FOTO Posljednji ispraćaj Kirka: Tisuće u suzama opraštaju se od ubijenog, pogledajte fotografije

Deseci tisuća ožalošćenih ispunili su stadion State Farm u Glendaleu, Arizona, kako bi odali počast ubijenom konzervativnom aktivistu Charlieju Kirku. Komemoracija za 31-godišnjeg osnivača organizacije Turning Point USA pretvorila se u snažan politički i emotivni skup na kojem su se izmjenjivale suze i molitve. Zbog dolaska predsjednika Trumpa, potpredsjednika JD Vancea i pet članova kabineta, sigurnosne mjere podignute su na najvišu razinu.
Skup se održava pod strogim osiguranjem
Čak i prije nego što je Kirkov ubojica identificiran, Trump ga je "mučenikom za istinu i slobodu", a "radikalnu ljevicu" proglasio odgovornom za njegovu smrt
Organizatori su upozorili sudionike da im neće biti dopušten ulazak s torbama. Zamolili su ih da dođu odjeveni u jednu od tri boje američke zastave: crvenu, bijelu ili plavu
Američki predsjednik, njegov potpredsjednik, državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, najstariji sin Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., i ultrakonzervativni komentator Tucker Carlson trebali bi govoriti na odavanju počasti u nedjelju navečer po srednjoeuropskom vremenu
„Bio je izvanredan mladić, prerano nam je oduzet“, rekla je za AFP Patti Peteque, koja je putovala više od pet sati iz Los Angelesa kako bi mu odala počast
Organizatori su upozorili sudionike da im neće biti dopušten ulazak s torbama
Trump dolazi na komemoraciju
