Gospićani na sastanku u Vladi: Traže objavu analiza. Milinović i Petry poslali svoje zamjenike

U 11 sati započeo je sastanak inicijative Gospić je naš dom s Brankom Bačićem, Marijom Vučković, ravnateljem Fonda za zaštitu okoliša Lukom Balenom i ravnateljem Instituta "Josip Juraj Strossmayer" Marijem Šiljegom. Bio je pozvan i Darko Milinović koji nije došao nego je poslao svog zamjenika Ivicu Kovačevića. Zamjenicu je poslao i Ernest Petry, župan Ličko-senjske županije. Došli su i predstavnici Državnog inspektorata i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Sastanak nije otvoren za javnost. Uoči sastanka Inicijativa je objavila da se nisu došli slikati nego po informacije.

- Da odmah bude jasno nama, njima i medijima: Idemo jer smo taj sastanak mi tražili, ali ne idemo slušati prezentacije, ne idemo na fotografiranje niti idemo da bi sutra netko punio naslovnice time kako je “primio građane". Idemo po odgovore na zahtjeve koje smo Vladi predali u pisanom obliku s punim zakonskim uporištima i koji su odavno poznati: objava SVIH analiza tla, voda i otpada, hitna sanacija CJELOKUPNOG otpada modelom koji je država već primijenila u Zagrebu te ukidanje građevinske dozvole za tvornicu litija i provedba zakonom obvezne studije utjecaja na okoliš. Ovo nisu zahtjevi inicijative, zahtjevi su to građana Like. Zato je posebno važno što će za stolom sjediti i župan i gradonačelnik, ljudi koji su 27. lipnja stajali uz svoje građane. Ne sumnjamo da će isto tako, jasno i bez zadrške stati iza svih zahtjeva i za stolom u Zagrebu. Dakle, u Zagreb dolazimo s dobrom voljom, ali ako sastanak ne donese konkretne odgovore, ostajemo pri svemu što smo najavili. O svemu sa sastanka izvijestit ćemo vas izravno ovdje bez posrednika i unaprijed pripremljenih priopćenja - objavili su na Facebooku.

Foto: Goran Jakus

Podsjetimo, Inicijativa je najavila blokadu prometnica ako do 15. srpnja ne dobiju odgovore o sanaciji i analizama tla nakon što već dvije godine 35 tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada stoji zakopano i rasuto u Gospiću.

Foto: Gospic Je Naš Dom

Međutim pristali su sastati se s članovima Vlade, a prosvjedne akcije se nastavljaju ako ne dobiju konkretne informacije i rokove za uklanjanje otpada. Inače, poziv su poslali osobno premijeru Plenkoviću, no on danas nije došao.