Obavijesti

News

Komentari 4
TRAJE SASTANAK

Gospićani na sastanku u Vladi: Traže objavu analiza. Milinović i Petry poslali svoje zamjenike

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Gospićani na sastanku u Vladi: Traže objavu analiza. Milinović i Petry poslali svoje zamjenike
2
Zagreb: Sastanak u NSK o ilegalnom otpadu i planirane tvornice litija u Gospiću | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Građani Gospića žele da im se napokon kaže pored čega žive, je li opasno, kakvo im je tlo te kakvu vodu piju. Ne samo oni, već i ljudi sve do Paga do kud dolaze podzemne vode iz Like

U 11 sati započeo je sastanak inicijative Gospić je naš dom s Brankom Bačićem, Marijom Vučković, ravnateljem Fonda za zaštitu okoliša Lukom Balenom i ravnateljem Instituta "Josip Juraj Strossmayer" Marijem Šiljegom. Bio je pozvan i Darko Milinović koji nije došao nego je poslao svog zamjenika Ivicu Kovačevića. Zamjenicu je poslao i Ernest Petry, župan Ličko-senjske županije. Došli su i predstavnici Državnog inspektorata i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". 

Sastanak nije otvoren za javnost. Uoči sastanka Inicijativa je objavila da se nisu došli slikati nego po informacije. 

- Da odmah bude jasno nama, njima i medijima: Idemo jer smo taj sastanak mi tražili, ali ne idemo slušati prezentacije, ne idemo na fotografiranje niti idemo da bi sutra netko punio naslovnice time kako je “primio građane". Idemo po odgovore na zahtjeve koje smo Vladi predali u pisanom obliku s punim zakonskim uporištima i koji su odavno poznati: objava SVIH analiza tla, voda i otpada, hitna sanacija CJELOKUPNOG otpada modelom koji je država već primijenila u Zagrebu te ukidanje građevinske dozvole za tvornicu litija i provedba zakonom obvezne studije utjecaja na okoliš. Ovo nisu zahtjevi inicijative, zahtjevi su to građana Like. Zato je posebno važno što će za stolom sjediti i župan i gradonačelnik, ljudi koji su 27. lipnja stajali uz svoje građane. Ne sumnjamo da će isto tako, jasno i bez zadrške stati iza svih zahtjeva i za stolom u Zagrebu. Dakle, u Zagreb dolazimo s dobrom voljom, ali ako sastanak ne donese konkretne odgovore, ostajemo pri svemu što smo najavili. O svemu sa sastanka izvijestit ćemo vas izravno ovdje bez posrednika i unaprijed pripremljenih priopćenja - objavili su na Facebooku. 

Foto: Goran Jakus

Podsjetimo, Inicijativa je najavila blokadu prometnica ako do 15. srpnja ne dobiju odgovore o sanaciji i analizama tla nakon što već dvije godine 35 tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada stoji zakopano i rasuto u Gospiću.

Foto: Gospic Je Naš Dom

Međutim pristali su sastati se s članovima Vlade, a prosvjedne akcije se nastavljaju ako ne dobiju konkretne informacije i rokove za uklanjanje otpada. Inače, poziv su poslali osobno premijeru Plenkoviću, no on danas nije došao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!
UŽASNUTI HODOČASNICI

FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!

Nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT"
DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'
STRAVA NA ELBRUSU

DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'

Iskusni alpinisti iz Zenice krenuli su u subotu na uspon na najviši vrh Europe. Nažalost, uhvatilo ih je loše vrijeme. Na Elbrus se još 2000. popeo i naš alpinist Stipe Božić. 'Opasno je kad krene nevrijeme,' kaže
Nekada najluđi partyji, a danas su hlad za turiste! Bili smo na Zrću: 'Tulum je u ličkom dijelu'
DVA LICA ZRĆA

Nekada najluđi partyji, a danas su hlad za turiste! Bili smo na Zrću: 'Tulum je u ličkom dijelu'

Plaža Zrće i Katarelac bile su nekada zone za partijanere. Otok su zvali 'hrvatska Ibiza'. No nakon rušenja poznatog kluba Noa, sve je drugačije. Ni Općina Kolan, koja pripada Zadarskoj županiji, ne zna što će biti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026