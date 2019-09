GONG morao dati izjavu izvan Sabora: 'Premijer je eurofoban'

Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader u Hrvatskom saboru je komentirao situaciju oko imovinske kartice Dubravke Šuice, dok je Oriana Ivković Novokmet iz Gonga isto to napravila ispred Sabora jer je saborska straža zatražila novinare da izjavu snima ispred Sabora.

@OrianaIN daje izjavu za @N1infoZG nakon sto je saborska straža zatražila da se izjava snima ispred Sabora. Sama novinarka upozorila je stražu da su drugi često na tom mjestu davali izjave. mi ponavljamo da #imamopravoznati pic.twitter.com/UoDjQXEwrs — Gong (@GONG_hr) September 27, 2019

Sanader se osvrnuo na pismo koje je Gong uputio svim europarlamentarnim zastupnicima i zastupnicama. Tvrdi da se Gong "žestoko okomio na Dubravku Šuicu".

- Očito je jasna veza i poveznica, a vidimo to i iz reakcije SDP-ovih zastupnika, SDP-a i Gonga. Očito je Gong postao trbuhozborac SDP-a. To ne čudi ako znamo da je gospodin Dragan Zelić, koji je bio izvršni direktor u Gongu, sada izvršni tajnik u SDP-u. Samo čudi reakcija SDP-a jer su kao članovi saborskog Odbora za vanjsku politiku imali priliku na saslušanju Dubravke Šuice postavljati pitanja i glasovati. Ostali su suzdržani. Tako da je to očito ona stara hrvatska poslovica - sve možemo oprostiti, samo ne možemo uspjeh oprostiti. Jer ovo je povijesni uspjeh Hrvatske, da je nominirana i da će dobiti takvo mjesto u Europskoj komisiji - poručio je za N1.

Foto: N1 (Screenshot) - Ali vrijeme je predizborno, predsjednički kandidat Zoran Milanović davno je rekao da je Hrvatska slučajna država pa očito na tragu te slučajne države njima nije normalno da neki Hrvat dođe na tako visoko mjesto kao što će doći Dubravka Šuica. Sve snage su uključene da Dubravka Šuica ne postane potpredsjednica Europske komisije. Ali vjerujem da to neće proći i da će ona biti izabrana na to mjesto unatoč naporu od strane SDP-a i Gonga kao njihovog glasnogovornika - dodao je Sanader.

Na pitanje bi li bilo jednostavnije objaviti imovinske kartice, kazao je da je Dubravka Šuica imovinsku karticu objavljivala 'cijelo vrijeme'. Ante Sanader osvrnuo se i na slučaj predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića poručivši kako sudska vlast neovisna te da 'nitko nije izuzet od zakona'.

GONG: Čudi nas eurofoban stav Andreja Plenkovića

Oriana Ivković Novokmet iz Gonga komentirala je tvrdnje vladajućih kako je Gong produžena ruka SDP-a.

- Mi radimo u interesu svih građana koji su kritični, koji su zainteresirani za transparentparentnost. U zrelim demokracijama poželjno je kritički propitivati vlast i mi smo činili i činimo upravo to - kazala je u razgovoru za N1 Oriana Ivković Novokmet iz Gonga.

- Radili smo upravo to, pisali smo EU institucijama, to su naše institucije. Čudi nas eurofoban stav Andreja Plenkovića u kojem on naše obraćanje EU institucijama smatra prljavom kampanjom. Sva naša pitanja javno su objavljena, kao i informacija da smo pisali EU institucijama. To nisu pitanja bitna samo Gongu, već se ona tiču svih građana - da je vlast transparentna - rekla je.

Podsjetimo, hrvatski premijer Andrej Plenković optužio je u četvrtak u Bruxellesu nevladinu udrugu Gong da vodi kampanju protiv hrvatske kandidatkinje za potpredsjednicu Komisije Dubravke Šuice.

- Dubravka Šuica je prošla saslušanje na Odboru za europske poslove u Saboru i tamo su zastupnici SDP-a postavljali ove teme koje sada kao slučajno reciklira GONG, koji se uvijek i isključivo angažira na politici SDP-a, rekao je Andrej Plenković nakon radnog ručka s izabranom predsjednicom Europske komisije Ursule von der Leyen.

Iz Gonga su poručili kako i dalje žele odgovore na postavljenih šest pitanja vezanih uz imovinsku karticu Dubravke Šuice te ustvrdili kako premijer Andrej Plenković svojom reakcijom želi skrenuti pažnju s bitnoga.